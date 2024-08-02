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Обстріл Куп’янська: поліція показала, як везли пораненого в лікарню (відео)

Події 18:14   02.08.2024
Олена Нагорна
Обстріл Куп’янська: поліція показала, як везли пораненого в лікарню (відео)

Як доправляли до лікарні 52-річного мешканця Куп’янська, який отримав тяжкі поранення внаслідок обстрілу міста близько 13.00 2 серпня, показало ГУ Нацполіції в Харківській області.

У відомстві зазначили, що чоловік потребував негайної медичної допомоги, тому правоохоронці, які прибули на місце “прильоту”, на службовому автомобілі відвезли його до лікарні.

Як повідомляли в облпрокуратурі, 2 серпня ЗС РФ протягом дня обстрілювала Куп’янськ із РСЗВ. Внаслідок обстрілу близько 11:30 загинула 56-річна жінка. Ще одна мешканка віком 66 років отримала поранення. Також у результаті обстрілу, який відбувся близько 13:00, отримав поранення 52-річний чоловік. Постраждалих ушпиталили. Слідчі розпочали досудові розслідування за фактами порушень законів та звичаїв війни (ст. 438 ККУ).

Автор: Олена Нагорна
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  • • Дата публікації матеріалу: 2 Серпня 2024 в 18:14;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Як доправляли до лікарні 52-річного мешканця Куп’янська, який отримав тяжкі поранення внаслідок обстрілу міста близько 13.00 2 серпня, показало ГУ Нацполіції в Харківській області.".