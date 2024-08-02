Обстрел Купянска: полиция показала, как везли раненого в больницу (видео)

Как доставляли в больницу 52-летнего жителя Купянска, который получил тяжелые ранения в результате обстрела города около 13:00 2 августа, показало ГУ Нацполиции в Харьковской области.

В ведомстве отметили, что мужчина нуждался в немедленной медицинской помощи, поэтому прибывшие на место «прилета» правоохранители на служебном автомобиле отвезли его в больницу.

Как сообщали в облпрокуратуре, 2 августа ВС РФ в течение дня обстреливали Купянск из РСЗО. В результате обстрела около 11:30 погибла 56-летняя женщина. Еще одна жительница в возрасте 66 лет получила ранения. Также в результате обстрела, который состоялся около 13:00, получил ранения 52-летний мужчина. Пострадавших госпитализировали. Следователи начали досудебные расследования по фактам нарушений законов и обычаев войны (ст. 438 УКУ).