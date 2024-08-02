Обстрел Купянска: полиция показала, как везли раненого в больницу (видео)
Как доставляли в больницу 52-летнего жителя Купянска, который получил тяжелые ранения в результате обстрела города около 13:00 2 августа, показало ГУ Нацполиции в Харьковской области.
В ведомстве отметили, что мужчина нуждался в немедленной медицинской помощи, поэтому прибывшие на место «прилета» правоохранители на служебном автомобиле отвезли его в больницу.
Как сообщали в облпрокуратуре, 2 августа ВС РФ в течение дня обстреливали Купянск из РСЗО. В результате обстрела около 11:30 погибла 56-летняя женщина. Еще одна жительница в возрасте 66 лет получила ранения. Также в результате обстрела, который состоялся около 13:00, получил ранения 52-летний мужчина. Пострадавших госпитализировали. Следователи начали досудебные расследования по фактам нарушений законов и обычаев войны (ст. 438 УКУ).
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: купянск, обстрел, полиция Харьковской области, пострадавшие;
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- • Дата публикации материала: 2 августа 2024 в 18:14;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Как доставляли в больницу 52-летнего жителя Купянска, который получил тяжелые ранения в результате обстрела города около 13:00 2 августа, показало ГУ Нацполиции в Харьковской области.".