Главные новости Харькова 2.08: как прошла ночь, фронт, последствия обстрелов
Основные новости суток — в хронике МГ «Объектив».
08:15
Почти спокойные сутки: Синегубов сообщил о последствиях обстрелов Харьковщины
Начальник ХОВА Олег Синегубов утром 2 августа проинформировал, что «прилетало» по Купянскому району, обошлось без пострадавших.
«9:00, г. Купянск. В результате минометных обстрелов повреждены частный дом, крыша и окна. 12:55, Купянский район, Куриловская ТГ, с. Глушковка, открытая территория. В результате обстрела из РСЗО горела сухая трава, площадь пожара – 2 га», — проинформировал начальник ХОВА.
08:10
Генштаб сообщил, где оккупанты прикладывают основные усилия на Харьковщине
«На Харьковском направлении враг продолжал активные действия, в общей сложности произошло пять боевых столкновений. Бои шли в районах населенных пунктов Волчанск и Тихое. На Купянском направлении противник семь раз атаковал позиции наших подразделений. Основные усилия захватчики прикладывали в районах Песчаного и Стельмаховки», — сообщил Генштаб ВСУ в сводке на 08:00 2 августа.
Под авиаударами в течение суток были: Волчанск, Веселое, Малые Проходы, Липцы, Нескучное, Новоосиново, Петропавловка, Богуславка.
07:23
Под утро для Харьковщины объявили ракетную опасность и угрозу баллистики
Ночью в Харькове и области на несколько часов отменяли воздушную тревогу. Она была актуальна с вечера до 00:15. Затем тревогу возобновили в 03:49 из-за активности российской тактической авиации и дали отбой в 05:52. Однако уже утром Воздушные силы ВСУ сообщили подряд о двух угрозах — ракетной опасности и возможном применении врагом баллистического оружия.
Эта тревога актуальна по состоянию на 07:23.
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- • Дата публикации материала: 2 августа 2024 в 08:15;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Основные новости суток — в хронике МГ «Объектив»".