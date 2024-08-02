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Главные новости Харькова 2.08: как прошла ночь, фронт, последствия обстрелов

Происшествия 08:15   02.08.2024
Оксана Горун
Главные новости Харькова 2.08: как прошла ночь, фронт, последствия обстрелов Фото: Василий Голосный

Основные новости суток — в хронике МГ «Объектив».

08:15

Почти спокойные сутки: Синегубов сообщил о последствиях обстрелов Харьковщины

Начальник ХОВА Олег Синегубов утром 2 августа проинформировал, что «прилетало» по Купянскому району, обошлось без пострадавших.

«9:00, г. Купянск. В результате минометных обстрелов повреждены частный дом, крыша и окна. 12:55, Купянский район, Куриловская ТГ, с. Глушковка, открытая территория. В результате обстрела из РСЗО горела сухая трава, площадь пожара – 2 га», — проинформировал начальник ХОВА.

08:10

Генштаб сообщил, где оккупанты прикладывают основные усилия на Харьковщине

«На Харьковском направлении враг продолжал активные действия, в общей сложности произошло пять боевых столкновений. Бои шли в районах населенных пунктов Волчанск и Тихое. На Купянском направлении противник семь раз атаковал позиции наших подразделений. Основные усилия захватчики прикладывали в районах Песчаного и Стельмаховки», — сообщил Генштаб ВСУ в сводке на 08:00 2 августа.

Под авиаударами в течение суток были: Волчанск, Веселое, Малые Проходы, Липцы, Нескучное, Новоосиново, Петропавловка, Богуславка.

07:23

Под утро для Харьковщины объявили ракетную опасность и угрозу баллистики

Ночью в Харькове и области на несколько часов отменяли воздушную тревогу. Она была актуальна с вечера до 00:15. Затем тревогу возобновили в 03:49 из-за активности российской тактической авиации и дали отбой в 05:52. Однако уже утром Воздушные силы ВСУ сообщили подряд о двух угрозах — ракетной опасности и возможном применении врагом баллистического оружия.

Эта тревога актуальна по состоянию на 07:23.

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Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 2 августа 2024 в 08:15;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Основные новости суток — в хронике МГ «Объектив»".