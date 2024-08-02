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Штатных сов ГУР спасли под Харьковом (фото, видео)

Общество 11:51   02.08.2024
Оксана Горун
Штатных сов ГУР спасли под Харьковом (фото, видео)

Главное управление разведки Минобороны Украины (ГУР) сообщило, что в Киевском зоопарке будут жить «штатные» совы разведчиков — их спасли воины 92 ОШБр в районе Липцев.

«Птиц зовут Арей и Магура, и их история могла бы завершиться трагически, если бы не воины 92-й отдельной штурмовой бригады ВСУ. Во время боевого задания вблизи села Липцы Харьковской области бойцы роты ударных беспилотных авиакомплексов «Ахиллес» 92-й ОШБ нашли совят в разрушенном обстрелами доме на освобожденной территории. Они находились в клетке голодные и истощенные – их эвакуировали из зоны боевых действий», — сообщила пресс-служба ГУР.

Так как сова — это символ ГУР, воины 92 ОШБр решили передать птиц побратимам — военным разведчикам. Их вручили под опеку начальника ГУР МОУ Кирилла Буданова. А он уже «распределил пополнение» в Киевский зоопарк.

Сова для ГУР 2

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«Я очень рад, что ребята сработали очень классно, передали нам этих животных. У них все будет хорошо – 100%. Мы реабилитируем животных, адаптируем и стараемся даже в такие трудные времена сделать все, чтобы у них все было хорошо», – сказал гендиректор Киевского зоопарка Кирилл Трантин.

Сова для ГУР 3

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 2 августа 2024 в 11:51;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Главное управление разведки Минобороны Украины (ГУР) сообщило, что в Киевском зоопарке будут жить «штатные» совы разведчиков — их спасли воины 92 ОШБр в районе Липцев".