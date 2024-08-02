Штатних сов ГУР врятували під Харковом (фото, відео)

Головне управління розвідки Міноборони України (ГУР) повідомило, що в Київському зоопарку житимуть “штатні” сови розвідників – їх врятували воїни 92 ОШБр у районі Липців.

” Птахів звуть Арей та Маґура, і їхня історія могла б завершитись трагічно, якби не воїни 92-ї окремої штурмової бригади ЗСУ. Під час бойового завдання поблизу села Липці Харківської області бійці роти ударних безпілотних авіакомплексів “Ахіллес” 92-ї ОШБ знайшли совенят у зруйнованому обстрілами будинку на звільненій території. Вони перебували у клітці голодні та виснажені ― їх евакуювали із зони бойових дій”, — повідомила пресслужба ГУР.

Оскільки сова – це символ ГУР, воїни 92 ОШБр вирішили передати птахів побратимам – військовим розвідникам. Їх вручили під опіку начальника ГУР МОУ Кирила Буданова. А він уже “розподілив поповнення” до Київського зоопарку.

“Я дуже радий тому, що хлопці спрацювали дуже класно, передали нам цих тварин. У них все буде добре ― 100%. Ми реабілітуємо тварин, адаптуємо і намагаємось навіть у такі важкі часи зробити все, щоб у них все було добре”, – сказав гендиректор Київського зоопарку Кирило Трантін.