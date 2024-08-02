Штатних сов ГУР врятували під Харковом (фото, відео)
Головне управління розвідки Міноборони України (ГУР) повідомило, що в Київському зоопарку житимуть “штатні” сови розвідників – їх врятували воїни 92 ОШБр у районі Липців.
” Птахів звуть Арей та Маґура, і їхня історія могла б завершитись трагічно, якби не воїни 92-ї окремої штурмової бригади ЗСУ. Під час бойового завдання поблизу села Липці Харківської області бійці роти ударних безпілотних авіакомплексів “Ахіллес” 92-ї ОШБ знайшли совенят у зруйнованому обстрілами будинку на звільненій території. Вони перебували у клітці голодні та виснажені ― їх евакуювали із зони бойових дій”, — повідомила пресслужба ГУР.
Оскільки сова – це символ ГУР, воїни 92 ОШБр вирішили передати птахів побратимам – військовим розвідникам. Їх вручили під опіку начальника ГУР МОУ Кирила Буданова. А він уже “розподілив поповнення” до Київського зоопарку.
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“Я дуже радий тому, що хлопці спрацювали дуже класно, передали нам цих тварин. У них все буде добре ― 100%. Ми реабілітуємо тварин, адаптуємо і намагаємось навіть у такі важкі часи зробити все, щоб у них все було добре”, – сказав гендиректор Київського зоопарку Кирило Трантін.
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- Категорії: Репортаж, Суспільство, Україна, Харків; Теги: 92 ошбр, врятували, ГУР, липцы, новини Харкова, сова;
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Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Головне управління розвідки Міноборони України (ГУР) повідомило, що в Київському зоопарку житимуть “штатні” сови розвідників – їх врятували воїни 92 ОШБр у районі Липців".