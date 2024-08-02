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Штатних сов ГУР врятували під Харковом (фото, відео)

Репортаж 11:51   02.08.2024
Оксана Горун
Штатних сов ГУР врятували під Харковом (фото, відео)

Головне управління розвідки Міноборони України (ГУР) повідомило, що в Київському зоопарку житимуть “штатні” сови розвідників – їх врятували воїни 92 ОШБр у районі Липців.

” Птахів звуть Арей та Маґура, і їхня історія могла б завершитись трагічно, якби не воїни 92-ї окремої штурмової бригади ЗСУ. Під час бойового завдання поблизу села Липці Харківської області бійці роти ударних безпілотних авіакомплексів “Ахіллес” 92-ї ОШБ знайшли совенят  у зруйнованому обстрілами будинку на звільненій території. Вони перебували у клітці голодні та виснажені ― їх  евакуювали із зони бойових дій”, — повідомила пресслужба ГУР.

Оскільки сова – це символ ГУР, воїни 92 ОШБр вирішили передати птахів побратимам – військовим розвідникам. Їх вручили під опіку начальника ГУР МОУ Кирила Буданова. А він уже “розподілив поповнення” до Київського зоопарку.

Сова для ГУР 2

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“Я дуже радий тому, що хлопці спрацювали дуже класно, передали нам цих тварин. У них все буде добре ― 100%. Ми реабілітуємо тварин, адаптуємо і намагаємось навіть у такі важкі часи зробити все, щоб у них все було добре”, – сказав гендиректор Київського зоопарку Кирило Трантін.

Сова для ГУР 3

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 2 Серпня 2024 в 11:51;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Головне управління розвідки Міноборони України (ГУР) повідомило, що в Київському зоопарку житимуть “штатні” сови розвідників – їх врятували воїни 92 ОШБр у районі Липців".