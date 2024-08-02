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Появился новый график отключений света на Харьковщине: будут ли его применять

Общество 15:23   02.08.2024
Виктория Яковенко
Появился новый график отключений света на Харьковщине: будут ли его применять cek.dp.ua

Энергетики подготовили график отключения света с 3 по 9 августа в Харькове и области. Его применят в случае необходимости.

«Уважаемые потребители! Сейчас ситуация в Объединенной энергосистеме Украины стабильная, что позволяет не применять график почасовых отключений. Однако обращаем ваше внимание на то, что в случае необходимости ГПО может быть введен по распоряжению НЭК «Укрэнерго», — сообщили в АО «Харьковоблэнерго».

Как сообщили энергетики, 12 очередей остаются такими же, как и раньше. Продолжительность отключения электричества для каждой из них – не менее трех часов в сутки.

Отметим, что практически всю неделю в Харькове и области почасовые отключения света не применялись.

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Фото: АО «Харьковоблэнерго»

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 2 августа 2024 в 15:23;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Энергетики подготовили график отключения света с 3 по 9 августа в Харькове и области. Его применят в случае необходимости.".