Появился новый график отключений света на Харьковщине: будут ли его применять
cek.dp.ua
Энергетики подготовили график отключения света с 3 по 9 августа в Харькове и области. Его применят в случае необходимости.
«Уважаемые потребители! Сейчас ситуация в Объединенной энергосистеме Украины стабильная, что позволяет не применять график почасовых отключений. Однако обращаем ваше внимание на то, что в случае необходимости ГПО может быть введен по распоряжению НЭК «Укрэнерго», — сообщили в АО «Харьковоблэнерго».
Как сообщили энергетики, 12 очередей остаются такими же, как и раньше. Продолжительность отключения электричества для каждой из них – не менее трех часов в сутки.
Отметим, что практически всю неделю в Харькове и области почасовые отключения света не применялись.
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- • Дата публикации материала: 2 августа 2024 в 15:23;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Энергетики подготовили график отключения света с 3 по 9 августа в Харькове и области. Его применят в случае необходимости.".