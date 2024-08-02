Появился новый график отключений света на Харьковщине: будут ли его применять

Энергетики подготовили график отключения света с 3 по 9 августа в Харькове и области. Его применят в случае необходимости.

«Уважаемые потребители! Сейчас ситуация в Объединенной энергосистеме Украины стабильная, что позволяет не применять график почасовых отключений. Однако обращаем ваше внимание на то, что в случае необходимости ГПО может быть введен по распоряжению НЭК «Укрэнерго», — сообщили в АО «Харьковоблэнерго».

Как сообщили энергетики, 12 очередей остаются такими же, как и раньше. Продолжительность отключения электричества для каждой из них – не менее трех часов в сутки.

Отметим, что практически всю неделю в Харькове и области почасовые отключения света не применялись.