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З’явився новий графік відключень світла на Харківщині: чи будуть застосовувати

Суспільство 15:23   02.08.2024
Вікторія Яковенко
З’явився новий графік відключень світла на Харківщині: чи будуть застосовувати

Енергетики підготували графік відключення світла з 3 по 9 серпня в Харкові та області. Його застосують у разі необхідності.

«Шановні споживачі! Наразі ситуація в Об’єднаній енергосистемі України стабільна, що дає можливість не застосовувати графік погодинних відключень. Проте звертаємо вашу увагу на те, що у разі необхідності ГПВ може бути уведений за розпорядженням НЕК «Укренерго», – повідомили в АТ «Харківобленерго».

Як повідомили енергетики, 12 черг залишаються такими ж, як і раніше. Тривалість відключення електрики для кожної з них – щонайменше три години на добу.

Зазначимо, що практично весь тиждень у Харкові та області погодинні відключення світла не застосовувалися.

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Фото: АТ “Харківобленерго”

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 2 Серпня 2024 в 15:23;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Енергетики підготували графік відключення світла з 3 по 9 серпня в Харкові та області. Його застосують у разі необхідності.".