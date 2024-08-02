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Головні новини Харкова 2 серпня: як минула ніч, фронт, наслідки обстрілів

Події 08:15   02.08.2024
Оксана Горун
Головні новини Харкова 2 серпня: як минула ніч, фронт, наслідки обстрілів Фото: Василь Голосний

Основні новини доби – у хроніці МГ “Об’єктив”.

08:15

Майже спокійна доба: Синєгубов повідомив про наслідки обстрілів Харківщини

Начальник ХОВА Олег Синєгубов вранці 2 серпня поінформував, що “прилітало” по Куп’янському району, обійшлося без постраждалих.

“9:00, м. Куп’янськ. Внаслідок мінометного обстрілу пошкоджено приватний будинок, дах та вікна. 12:55, Куп’янський район, Курилівська ТГ, с. Глушківка, відкрита територія. Внаслідок обстрілу з РСЗВ горіла суха трава, площа пожежі – 2 га”, – поінформував начальник ХОВА.

08:10

Генштаб повідомив, де окупанти докладають основних зусиль на Харківщині

“На Харківському напрямку ворог продовжував активні дії, загалом відбулося п’ять бойових зіткнень. Бої точилися в районах населених пунктів Вовчанськ та Тихе. На Куп’янському напрямку противник сім разів атакував позиції наших підрозділів. Основні зусилля загарбники прикладали в районах Піщаного та Стельмахівки”, – повідомив Генштаб ЗСУ у зведенні на 08:00 2 серпня.

Під авіаударами протягом доби були: Вовчанськ, Веселе, Малі Проходи, Липці, Нескучне, Новоосинове, Петропавлівка, Богуславка.

07:23

Під ранок для Харківщини оголосили ракетну небезпеку та загрозу балістики

Вночі в Харкові та області на кілька годин скасовували повітряну тривогу. Вона була актуальною з вечора до 00:15. Потім тривогу відновили о 03:49 через активність російської тактичної авіації та дали відбій о 05:52. Проте вже вранці Повітряні сили ЗСУ повідомили поспіль про дві загрози – ракетну небезпеку та можливе застосування ворогом балістичної зброї.

Ця тривога є актуальною станом на 07:23.

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Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 2 Серпня 2024 в 08:15;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Основні новини доби – у хроніці МГ “Об’єктив”".