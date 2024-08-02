Ворог зменшив кількість військових в штурмових групах – воїн 3 ОШБр про Борову
ЗС РФ майже щодня штурмують селище Борова на Харківщині. Однак за останній час інтенсивність цих атак трохи зменшилась, повідомив в етері нацмарафону командир 1-го штурмового батальйону 3 ОШБр Володимир Фокін «Фока».
«Так само як і зменшується кількість особового складу противника в штурмовій групі. Якщо раніше це складало 8-10 військовослужбовців, то наразі це 3-5 військових в одній штурмовій групі», – зазначив Фокін.
По позиціях українських захисників противник б’є з артилерії, FPV-дронів та танків, розповів Фокін. А от у штурми окупанти зараз ходять «на нозі», тобто не використовує танки, БМП чи БТР.
«Якщо зараз подивитися на населені пункти, які знаходяться біля нас, це Макіївка, а також наш лівий фланг, то там ворог має успіх, досить такий суттєвий. Ворог просувається по лівому флангу щодня, тому вважаю, частково були сили та засоби перекинути на ті напрямки, де ворогу вдається успіх легше», – вважає воїн.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: 3 ОШБр, атакт, Борова, воин, удар, харківщина, штурмы;
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- • Дата публікації матеріалу: 2 Серпня 2024 в 14:15;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "ЗС РФ майже щодня штурмують селище Борова на Харківщині. Однак за останній час інтенсивність цих атак трохи зменшилась, повідомив в етері нацмарафону командир 1-го штурмового батальйону 3 ОШБр Володимир Фокін «Фока».".