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Враг уменьшил количество военных в штурмовых группах – воин 3 ОШБр о Боровой

Общество 14:15   02.08.2024
Виктория Яковенко
Враг уменьшил количество военных в штурмовых группах – воин 3 ОШБр о Боровой скриншот

ВС РФ почти каждый день штурмуют поселок Боровая в Харьковской области. Однако за последнее время интенсивность этих атак несколько уменьшилась, сообщил в эфире нацмарафона командир 1-го штурмового батальона 3 ОШБр Владимир Фокин «Фока».

«Так же как и уменьшается количество личного состава противника в штурмовой группе. Если раньше это составляло 8-10 военнослужащих, то сейчас это 3-5 военных в одной штурмовой группе», — отметил Фокин.

По позициям украинских защитников противник бьет из артиллерии, FPV-дронов и танков, рассказал Фокин. А вот в штурмы оккупанты сейчас ходят «на ногах», то есть не использует танки, БМП или БТР.

«Если сейчас посмотреть на населенные пункты, которые находятся возле нас, это Макеевка, а также наш левый фланг, то там враг имеет успех, достаточно столь существенный. Враг продвигается по левому флангу каждый день, поэтому считаю, частично были силы и средства переброшены на те направления, где врагу дается успех легче», – считает воин.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 2 августа 2024 в 14:15;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "ВС РФ почти каждый день штурмуют поселок Боровая в Харьковской области. Однако за последнее время интенсивность этих атак несколько уменьшилась, сообщил в эфире нацмарафона командир 1-го штурмового батальона 3 ОШБр Владимир Фокин «Фока».".