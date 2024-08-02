Постраждалі – від 19 до 50 років: подробиці удару по автобусу на Харківщині

За попередніми даними Харківської обласної прокуратури, вранці армія РФ вдарила по автобусу з людьми в Дергачівській громаді з РСЗВ.

«Поранення отримали семеро цивільних чоловіків, їх усіх ушпиталено до лікарні. За попередніми даними, постраждалим від 19 до 50 років», – додали в прокуратурі.

Крім цього, близько 9:30 окупанти з БпЛА вдарили по Золочеву. Зафіксовано влучання по території дошкільного закладу. Без постраждалих.

Слідчі розпочали досудові розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

Нагадаємо, раніше голова ХОВА Олег Синєгубов повідомляв, що армія РФ близько 9-ї ранку 2 серпня завдала удару дроном по автобусу в Дергачівській громаді.