Постраждалі – від 19 до 50 років: подробиці удару по автобусу на Харківщині
Фото: Харківська обласна прокуратура
За попередніми даними Харківської обласної прокуратури, вранці армія РФ вдарила по автобусу з людьми в Дергачівській громаді з РСЗВ.
«Поранення отримали семеро цивільних чоловіків, їх усіх ушпиталено до лікарні. За попередніми даними, постраждалим від 19 до 50 років», – додали в прокуратурі.
Крім цього, близько 9:30 окупанти з БпЛА вдарили по Золочеву. Зафіксовано влучання по території дошкільного закладу. Без постраждалих.
Слідчі розпочали досудові розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).
Нагадаємо, раніше голова ХОВА Олег Синєгубов повідомляв, що армія РФ близько 9-ї ранку 2 серпня завдала удару дроном по автобусу в Дергачівській громаді.
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- • Дата публікації матеріалу: 2 Серпня 2024 в 12:38;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "За попередніми даними Харківської обласної прокуратури, вранці армія РФ вдарила по автобусу з людьми в Дергачівській громаді з РСЗВ.".