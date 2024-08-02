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По автобусу з людьми вдарили росіяни на Харківщині: багато поранених

Події 11:04   02.08.2024
Оксана Горун
По автобусу з людьми вдарили росіяни на Харківщині: багато поранених

Армія РФ близько 9-ї ранку 2 серпня завдала удару дроном по автобусу в Дергачівській громаді, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.

“Постраждали шестеро цивільних, пʼять людей у середньому стані, один чоловік – у важкому”, – повідомив Синєгубов.

Він зазначив, що на місці працюють правоохоронці та екстрені служби.

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Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 2 Серпня 2024 в 11:04;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Армія РФ близько 9-ї ранку 2 серпня завдала удару дроном по автобусу в Дергачівській громаді, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов".