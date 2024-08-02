По автобусу з людьми вдарили росіяни на Харківщині: багато поранених

Армія РФ близько 9-ї ранку 2 серпня завдала удару дроном по автобусу в Дергачівській громаді, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.

“Постраждали шестеро цивільних, пʼять людей у середньому стані, один чоловік – у важкому”, – повідомив Синєгубов.

Він зазначив, що на місці працюють правоохоронці та екстрені служби.