По автобусу з людьми вдарили росіяни на Харківщині: багато поранених
Армія РФ близько 9-ї ранку 2 серпня завдала удару дроном по автобусу в Дергачівській громаді, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.
“Постраждали шестеро цивільних, пʼять людей у середньому стані, один чоловік – у важкому”, – повідомив Синєгубов.
Він зазначив, що на місці працюють правоохоронці та екстрені служби.
Читайте також: ФАБ-500 “закидає” армія РФ Куп’янський район, є поранений (фото)
Популярно
Новини за темою:
- Категорії: Події, Харків; Теги: автобус, дергачевская громада, дрон, люди, новини Харкова, поранені, сінєгубов, удар;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- 👉👉👉 підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте ✍️ новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «По автобусу з людьми вдарили росіяни на Харківщині: багато поранених»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 2 Серпня 2024 в 11:04;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Армія РФ близько 9-ї ранку 2 серпня завдала удару дроном по автобусу в Дергачівській громаді, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов".