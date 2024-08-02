По автобусу с людьми ударили россияне на Харьковщине: много раненых
Армия РФ около 9 утра 2 августа нанесла удар дроном по автобусу в Дергачевской громаде, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.
«Пострадали шесть гражданских, пять человек в среднем состоянии, один человек – в тяжелом. Все пострадавшие – работники-строители», — сообщил Синегубов.
Он отметил, что на месте работают правоохранители и экстренные службы.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: автобус, дергачевская громада, дрон, люди, новости Харькова, поранені, синегубов, удар;
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- • Дата публикации материала: 2 августа 2024 в 11:04;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Армия РФ около 9 утра 2 августа нанесла удар дроном по автобусу в Дергачевской громаде, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов".