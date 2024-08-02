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По автобусу с людьми ударили россияне на Харьковщине: много раненых

Происшествия 11:04   02.08.2024
Оксана Горун
По автобусу с людьми ударили россияне на Харьковщине: много раненых

Армия РФ около 9 утра 2 августа нанесла удар дроном по автобусу в Дергачевской громаде, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.

«Пострадали шесть гражданских, пять человек в среднем состоянии, один человек – в тяжелом. Все пострадавшие – работники-строители», — сообщил Синегубов.

Он отметил, что на месте работают правоохранители и экстренные службы.

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Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 2 августа 2024 в 11:04;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Армия РФ около 9 утра 2 августа нанесла удар дроном по автобусу в Дергачевской громаде, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов".