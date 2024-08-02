Пострадавшие — от 19 до 50 лет: подробности удара по автобусу на Харьковщине

По предварительным данным Харьковской областной прокуратуры, утром армия РФ ударила по автобусу с людьми в Дергачевской громаде из РСЗО.

«Ранения получили семь гражданских мужчин, они были госпитализированы. По предварительным данным, пострадавшим от 19 до 50 лет», – добавили в прокуратуре.

Кроме этого, около 9:30 оккупанты из БпЛА ударили по Золочеву. Зафиксировано попадание по территории дошкольного учреждения. Без пострадавших.

Следователи начали досудебное расследование по фактам нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УКУ).

Напомним, ранее глава ХОВА Олег Синегубов сообщал, что армия РФ около 9 утра 2 августа нанесла удар дроном по автобусу в Дергачевской громаде.