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Пострадавшие — от 19 до 50 лет: подробности удара по автобусу на Харьковщине

Происшествия 12:38   02.08.2024
Виктория Яковенко
Пострадавшие — от 19 до 50 лет: подробности удара по автобусу на Харьковщине Фото: Харьковская областная прокуратура

По предварительным данным Харьковской областной прокуратуры, утром армия РФ ударила по автобусу с людьми в Дергачевской громаде из РСЗО.

«Ранения получили семь гражданских мужчин, они были госпитализированы. По предварительным данным, пострадавшим от 19 до 50 лет», – добавили в прокуратуре.

Кроме этого, около 9:30 оккупанты из БпЛА ударили по Золочеву. Зафиксировано попадание по территории дошкольного учреждения. Без пострадавших.

Следователи начали досудебное расследование по фактам нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УКУ).

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Фото: Харьковская областная прокуратура
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Фото: Харьковская областная прокуратура
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Фото: Харьковская областная прокуратура
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Фото: Харьковская областная прокуратура
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Фото: Харьковская областная прокуратура

Напомним, ранее глава ХОВА Олег Синегубов сообщал, что армия РФ около 9 утра 2 августа нанесла удар дроном по автобусу в Дергачевской громаде.

Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 2 августа 2024 в 12:38;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "По предварительным данным Харьковской областной прокуратуры, утром армия РФ ударила по автобусу с людьми в Дергачевской громаде из РСЗО.".