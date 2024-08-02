П’ять боїв на півночі Харківщини, два – під Куп’янськом: Генштаб на 16:00
П’ять бойових зіткнень сталося з початку доби на півночі Харківщини, повідомляє Генштаб ЗСУ у зведенні на 16:00.
Українські воїни відбили чотири атаки поблизу Глибокого, Тихого та Вовчанська. Один бій триває.
На Куп’янському напрямку російські війська два рази намагалися штурмувати українські позиції поблизу Стельмахівки. Ворожі атаки відбили.
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- • Дата публікації матеріалу: 2 Серпня 2024 в 17:10;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "П’ять бойових зіткнень сталося з початку доби на півночі Харківщини, повідомляє Генштаб ЗСУ у зведенні на 16:00.".