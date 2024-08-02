П’ять боїв на півночі Харківщини, два – під Куп’янськом: Генштаб на 16:00

П’ять бойових зіткнень сталося з початку доби на півночі Харківщини, повідомляє Генштаб ЗСУ у зведенні на 16:00.

Українські воїни відбили чотири атаки поблизу Глибокого, Тихого та Вовчанська. Один бій триває.

На Куп’янському напрямку російські війська два рази намагалися штурмувати українські позиції поблизу Стельмахівки. Ворожі атаки відбили.