Пять боев на севере Харьковщины, два — под Купянском: Генштаб на 16:00

Пять боестолкновений произошло с начала суток на севере Харьковщины, сообщает Генштаб ВСУ в сводке на 16:00.

Украинские воины отбили четыре атаки вблизи Глубокого, Тихого и Волчанска. Один бой продолжается.

На Купянском направлении российские войска два раза пытались штурмовать украинские позиции вблизи Стельмаховки. Вражеские атаки отбили.