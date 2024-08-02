Пять боев на севере Харьковщины, два — под Купянском: Генштаб на 16:00
Фото: Генштаб ВСУ
Пять боестолкновений произошло с начала суток на севере Харьковщины, сообщает Генштаб ВСУ в сводке на 16:00.
Украинские воины отбили четыре атаки вблизи Глубокого, Тихого и Волчанска. Один бой продолжается.
На Купянском направлении российские войска два раза пытались штурмовать украинские позиции вблизи Стельмаховки. Вражеские атаки отбили.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: Генштаб ВСУ, обстрелы, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 2 августа 2024 в 17:10;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Пять боестолкновений произошло с начала суток на севере Харьковщины, сообщает Генштаб ВСУ в сводке на 16:00.".