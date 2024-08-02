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Росіяни збирають війська у підвалах Вовчанська – ОТУВ “Харків”

Події 09:50   02.08.2024
Оксана Горун
Росіяни збирають війська у підвалах Вовчанська – ОТУВ “Харків”

Захисники України повідомили про ситуацію на Харківському напрямку фронту. Війська РФ найбільш активні в районі Вовчанська.

“У Вовчанську ворог провів евакуацію санітарних втрат, здійснив внутрішню ротацію особового складу та здійснив забезпечення передових позицій боєкомплектом та провізією. У кварталі девʼятиповерхівок проводить підготовчі заходи до штурмових дій. В ході поодинокого переміщення здійснює накопичення особового складу у підвальних приміщеннях для продовження подальших атак позицій Сил оборони”, – повідомила пресслужба ОТУВ “Харків”.

У районі Глибокого армія РФ, за даними захисників, провела перегрупування штурмовиків та мінування місцевості. Також мінно-вибухові загородження окупанти встановили біля села Зелене й активізували там застосування fpv-дронів. У районі села Тихе загарбники вперше за довгий час використовували важку вогнеметну систему ТОС-1А – “Сонцепьок”.

За добу на Харківщині зафіксували п’ять бойових зіткнень. З початку нинішньої доби – вже чотири, одне з них триває.

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Втрати ворога вбитими та пораненими за добу склали 108 осіб. Також ЗСУ підбили та знищили 42 одиниці техніки окупантів: три артилерійські системи, 13 автомобілів, сім одиниць спеціальної техніки, 19 БпЛА. Знищено 83 укриття росіян та один пункт зберігання їх боєприпасів.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 2 Серпня 2024 в 09:50;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Захисники України повідомили про ситуацію на Харківському напрямку фронту. Війська РФ найбільш активні в районі Вовчанська".