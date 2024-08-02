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Россияне собирают войска в подвалах Волчанска — ОТГВ «Харьков»

Происшествия 09:50   02.08.2024
Оксана Горун
Россияне собирают войска в подвалах Волчанска — ОТГВ «Харьков» Скриншот

Защитники Украины сообщили о ситуации на Харьковском направлении фронта. Войска РФ наиболее активны в районе Волчанска.

«В Волчанске враг провел эвакуацию санитарных потерь, осуществил внутреннюю ротацию личного состава и обеспечил передовые позиции боекомплектом и провизией. В квартале девятиэтажек проводит подготовительные мероприятия к штурмовым действиям. В ходе единичного перемещения осуществляет накопление личного состава в подвальных помещениях для продолжения дальнейших атак позиций Сил обороны», — сообщила пресс-служба ОТГВ «Харьков».

В районе Глубокого армия РФ, по данным защитников, провела перегруппировку штурмовиков и минирование местности. Также минно-взрывные заграждения оккупанты установили у села Зеленое и активизировали там применение fpv-дронов. В районе села Тихое захватчики первый раз за долгое время использовали тяжелую огнеметную систему ТОС-1А — «Солнцепек».

За сутки на Харьковском направлении зафиксировали пять боевых столкновений. С начала нынешних суток — уже четыре, одно из них продолжается.

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Потери врага убитыми и ранеными за сутки составили 108 человек. Также ВСУ подбили и уничтожили 42 единицы техники оккупантов: три артиллерийские системы, 13 автомобилей, семь единиц специальной техники, 19 БпЛА. Уничтожены 83 укрытия россиян и один пункт хранения их боеприпасов.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 2 августа 2024 в 09:50;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Защитники Украины сообщили о ситуации на Харьковском направлении фронта. Войска РФ наиболее активны в районе Волчанска".