Россияне собирают войска в подвалах Волчанска — ОТГВ «Харьков»

Защитники Украины сообщили о ситуации на Харьковском направлении фронта. Войска РФ наиболее активны в районе Волчанска.

«В Волчанске враг провел эвакуацию санитарных потерь, осуществил внутреннюю ротацию личного состава и обеспечил передовые позиции боекомплектом и провизией. В квартале девятиэтажек проводит подготовительные мероприятия к штурмовым действиям. В ходе единичного перемещения осуществляет накопление личного состава в подвальных помещениях для продолжения дальнейших атак позиций Сил обороны», — сообщила пресс-служба ОТГВ «Харьков».

В районе Глубокого армия РФ, по данным защитников, провела перегруппировку штурмовиков и минирование местности. Также минно-взрывные заграждения оккупанты установили у села Зеленое и активизировали там применение fpv-дронов. В районе села Тихое захватчики первый раз за долгое время использовали тяжелую огнеметную систему ТОС-1А — «Солнцепек».

За сутки на Харьковском направлении зафиксировали пять боевых столкновений. С начала нынешних суток — уже четыре, одно из них продолжается.

Потери врага убитыми и ранеными за сутки составили 108 человек. Также ВСУ подбили и уничтожили 42 единицы техники оккупантов: три артиллерийские системы, 13 автомобилей, семь единиц специальной техники, 19 БпЛА. Уничтожены 83 укрытия россиян и один пункт хранения их боеприпасов.