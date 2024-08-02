Live
  • Пт 02.08.2024
  • Харків  +22°С
  • USD 41.14
  • EUR 44.4

Генштаб повідомив, де окупанти докладають основних зусиль на Харківщині

Події 08:10   02.08.2024
Оксана Горун
Генштаб повідомив, де окупанти докладають основних зусиль на Харківщині Фото: Генштаб ЗСУ

Генштаб ЗСУ у зведенні на 08:00 2 серпня поінформував про бої на Харківському та Куп’янському напрямках. Куп’янський знову активізувався.

На Харківському напрямку ворог продовжував активні дії, загалом відбулося п’ять бойових зіткнень. Бої точилися в районах населених пунктів Вовчанськ та Тихе. На Куп’янському напрямку противник сім разів атакував позиції наших підрозділів. Основні зусилля загарбники прикладали в районах Піщаного та Стельмахівки, – повідомили у Генштабі ЗСУ.

Під авіаударами протягом доби були: Вовчанськ, Веселе, Малі Проходи, Липці, Нескучне, Новоосинове, Петропавлівка, Богуславка.

Загалом на фронті в Україні за добу зафіксували 127 бойових зіткнень. Генштаб повідомив про втрати ворога.

Читайте також: ISW: російські війська просунулися у бік Борової на Харківщині

Автор: Оксана Горун
Популярно
Генштаб повідомив, де окупанти докладають основних зусиль на Харківщині
Генштаб повідомив, де окупанти докладають основних зусиль на Харківщині
02.08.2024, 08:10
Майже спокійна доба: Синєгубов повідомив про наслідки обстрілів Харківщини
Майже спокійна доба: Синєгубов повідомив про наслідки обстрілів Харківщини
02.08.2024, 08:02
ISW: російські війська просунулися у бік Борової на Харківщині
ISW: російські війська просунулися у бік Борової на Харківщині
02.08.2024, 07:48
Головні новини Харкова 2 серпня: як минула ніч, фронт, наслідки обстрілів
Головні новини Харкова 2 серпня: як минула ніч, фронт, наслідки обстрілів
02.08.2024, 08:15
Сьогодні 2 серпня: яке свято та день в історії
Сьогодні 2 серпня: яке свято та день в історії
02.08.2024, 06:00
17 авто військових, а не 40, підпалили на Харківщині: вночі був новий випадок
17 авто військових, а не 40, підпалили на Харківщині: вночі був новий випадок
01.08.2024, 22:06

Новини за темою:

07:48
ISW: російські війська просунулися у бік Борової на Харківщині
09:27
ЗС РФ у Глибокому мінують місцевість, у Вовчанську готуються штурмувати – ЗСУ
08:30
Генштаб повідомив, де Сили оборони відбивали штурми ворога на Харківщині
07:44
ISW: війська РФ просунулися біля Куп’янська, на Харківському напрямку бої
10:42
ЗС РФ під Вовчанськом використовують Starlink – ОТУВ “Харків”

Ви читали новину: «Генштаб повідомив, де окупанти докладають основних зусиль на Харківщині»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 2 Серпня 2024 в 08:10;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Генштаб ЗСУ у зведенні на 08:00 2 серпня поінформував про бої на Харківському та Куп’янському напрямках. Куп’янський знову активізувався".