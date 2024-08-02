Генштаб повідомив, де окупанти докладають основних зусиль на Харківщині
Фото: Генштаб ЗСУ
Генштаб ЗСУ у зведенні на 08:00 2 серпня поінформував про бої на Харківському та Куп’янському напрямках. Куп’янський знову активізувався.
“На Харківському напрямку ворог продовжував активні дії, загалом відбулося п’ять бойових зіткнень. Бої точилися в районах населених пунктів Вовчанськ та Тихе. На Куп’янському напрямку противник сім разів атакував позиції наших підрозділів. Основні зусилля загарбники прикладали в районах Піщаного та Стельмахівки“, – повідомили у Генштабі ЗСУ.
Під авіаударами протягом доби були: Вовчанськ, Веселе, Малі Проходи, Липці, Нескучне, Новоосинове, Петропавлівка, Богуславка.
Загалом на фронті в Україні за добу зафіксували 127 бойових зіткнень. Генштаб повідомив про втрати ворога.
Читайте також: ISW: російські війська просунулися у бік Борової на Харківщині
Популярно
Новини за темою:
- Категорії: Події, Харків; Теги: війна, генштаб, купянское направление, наступ, новини Харкова, Харьковское направление;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- 👉👉👉 підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте ✍️ новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «Генштаб повідомив, де окупанти докладають основних зусиль на Харківщині»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 2 Серпня 2024 в 08:10;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Генштаб ЗСУ у зведенні на 08:00 2 серпня поінформував про бої на Харківському та Куп’янському напрямках. Куп’янський знову активізувався".