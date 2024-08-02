Генштаб повідомив, де окупанти докладають основних зусиль на Харківщині

Генштаб ЗСУ у зведенні на 08:00 2 серпня поінформував про бої на Харківському та Куп’янському напрямках. Куп’янський знову активізувався.

“На Харківському напрямку ворог продовжував активні дії, загалом відбулося п’ять бойових зіткнень. Бої точилися в районах населених пунктів Вовчанськ та Тихе. На Куп’янському напрямку противник сім разів атакував позиції наших підрозділів. Основні зусилля загарбники прикладали в районах Піщаного та Стельмахівки“, – повідомили у Генштабі ЗСУ.

Під авіаударами протягом доби були: Вовчанськ, Веселе, Малі Проходи, Липці, Нескучне, Новоосинове, Петропавлівка, Богуславка.

Загалом на фронті в Україні за добу зафіксували 127 бойових зіткнень. Генштаб повідомив про втрати ворога.