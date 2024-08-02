Генштаб сообщил, где оккупанты прикладывают основные усилия на Харьковщине
Фото: Генштаб ВСУ
Генштаб ВСУ в сводке на 08:00 2 августа проинформировал о боях на Харьковском и Купянском направлениях. Купянское вновь активизировалось.
«На Харьковском направлении враг продолжал активные действия, в общей сложности произошло пять боевых столкновений. Бои шли в районах населенных пунктов Волчанск и Тихое. На Купянском направлении противник семь раз атаковал позиции наших подразделений. Основные усилия захватчики прикладывали в районах Песчаного и Стельмаховки«, — сообщили в Генштабе ВСУ.
Под авиаударами в течение суток были: Волчанск, Веселое, Малые Проходы, Липцы, Нескучное, Новоосиново, Петропавловка, Богуславка.
В целом на фронте в Украине за сутки зафиксировали 127 боевых столкновений. Генштаб сообщил о потерях врага.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: война, генштаб, купянское направление, наступ, наступление, новости Харькова, Харьковское направление;
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- • Дата публикации материала: 2 августа 2024 в 08:10;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Генштаб ВСУ в сводке на 08:00 2 августа проинформировал о боях на Харьковском и Купянском направлениях. Купянское вновь активизировалось".