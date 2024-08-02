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Генштаб сообщил, где оккупанты прикладывают основные усилия на Харьковщине

Происшествия 08:10   02.08.2024
Оксана Горун
Генштаб сообщил, где оккупанты прикладывают основные усилия на Харьковщине Фото: Генштаб ВСУ

Генштаб ВСУ в сводке на 08:00 2 августа проинформировал о боях на Харьковском и Купянском направлениях. Купянское вновь активизировалось.

«На Харьковском направлении враг продолжал активные действия, в общей сложности произошло пять боевых столкновений. Бои шли в районах населенных пунктов Волчанск и Тихое. На Купянском направлении противник семь раз атаковал позиции наших подразделений. Основные усилия захватчики прикладывали в районах Песчаного и Стельмаховки«, — сообщили в Генштабе ВСУ.

Под авиаударами в течение суток были: Волчанск, Веселое, Малые Проходы, Липцы, Нескучное, Новоосиново, Петропавловка, Богуславка.

В целом на фронте в Украине за сутки зафиксировали 127 боевых столкновений. Генштаб сообщил о потерях врага.

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Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 2 августа 2024 в 08:10;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Генштаб ВСУ в сводке на 08:00 2 августа проинформировал о боях на Харьковском и Купянском направлениях. Купянское вновь активизировалось".