Генштаб сообщил, где оккупанты прикладывают основные усилия на Харьковщине

Генштаб ВСУ в сводке на 08:00 2 августа проинформировал о боях на Харьковском и Купянском направлениях. Купянское вновь активизировалось.

«На Харьковском направлении враг продолжал активные действия, в общей сложности произошло пять боевых столкновений. Бои шли в районах населенных пунктов Волчанск и Тихое. На Купянском направлении противник семь раз атаковал позиции наших подразделений. Основные усилия захватчики прикладывали в районах Песчаного и Стельмаховки«, — сообщили в Генштабе ВСУ.

Под авиаударами в течение суток были: Волчанск, Веселое, Малые Проходы, Липцы, Нескучное, Новоосиново, Петропавловка, Богуславка.

В целом на фронте в Украине за сутки зафиксировали 127 боевых столкновений. Генштаб сообщил о потерях врага.