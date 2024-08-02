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Через удар РФ по Куп’янську загинула жінка, ще одна – поранена

Події 13:01   02.08.2024
Вікторія Яковенко
Через удар РФ по Куп’янську загинула жінка, ще одна – поранена

Армія РФ вдарила по місту Куп’янськ на Харківщині, повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов.

Внаслідок обстрілу загинула жінка. Ще одна – отримала поранення, її шпиталізували.

«Ворог влучив біля житлового будинку, де перебували постраждалі. Деталі встановлюються», – додав голова ХОВА.

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 2 Серпня 2024 в 13:01;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Армія РФ вдарила по місту Куп’янськ на Харківщині, повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов.".