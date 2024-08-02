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Из-за удара РФ по Купянску погибла женщина, еще одна – ранена

Происшествия 13:01   02.08.2024
Виктория Яковенко
Из-за удара РФ по Купянску погибла женщина, еще одна – ранена

Армия РФ ударила по городу Купянск в Харьковской области, сообщил глава ХОВА Олег Синегубов.

В результате обстрела погибла женщина. Еще одна – получила ранение, ее госпитализировали.

«Враг попал возле жилого дома, где находились пострадавшие. Детали устанавливаются», — добавил глава ХОВА.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 2 августа 2024 в 13:01;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Армия РФ ударила по городу Купянск в Харьковской области, сообщил глава ХОВА Олег Синегубов.".