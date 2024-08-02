Из-за удара РФ по Купянску погибла женщина, еще одна – ранена
Армия РФ ударила по городу Купянск в Харьковской области, сообщил глава ХОВА Олег Синегубов.
В результате обстрела погибла женщина. Еще одна – получила ранение, ее госпитализировали.
«Враг попал возле жилого дома, где находились пострадавшие. Детали устанавливаются», — добавил глава ХОВА.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: купянск, погибла, ранена, синєгубов, синегубов, удар, харьковщина, хова;
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- • Дата публикации материала: 2 августа 2024 в 13:01;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Армия РФ ударила по городу Купянск в Харьковской области, сообщил глава ХОВА Олег Синегубов.".