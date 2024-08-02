Підпалили авто військового: харків’ян затримали (фото, відео)
30-річного і 47-річного мешканців Харкова підозрюють у підпалі автомобіля «Jeep Grand Cherokee» камуфляжного кольору.
За даними Харківської обласної прокуратури, наприкінці липня чоловіки, бажаючи підзаробити, через телеграм налагодили контакт з «роботодавцем» — за попередньою інформацією, співробітником російської спецслужби.
«Від куратора чоловіки отримали завдання — підпалити автомобіль військовослужбовця ЗСУ. 1 серпня цього року близько 2 години ночі, перебуваючи на проспекті Байрона, зловмисники побачили автівку «Jeep Grand Cherokee» камуфляжного кольору. Використовуючи легкозаймисту суміш, яку приготували заздалегідь, підозрювані підпалили транспортний засіб, внаслідок чого автівка вигоріла», – розповіли в прокуратурі.
З місця події чоловіки втекли. Однак правоохоронці оперативно затримали їх.
Фігурантам повідомили про підозру за ч. 2 ст. 194 (умисне знищення або пошкодження майна) та ч.1 ст. 114-1 (перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань) ККУ. Їм загрожує до 10 років тюрми, повідомили у ГУ Нацполіції в Харківській області.
Відео: Харківська обласна прокуратура
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- • Дата публікації матеріалу: 2 Серпня 2024 в 16:34;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "30-річного і 47-річного мешканців Харкова підозрюють у підпалі автомобіля «Jeep Grand Cherokee» камуфляжного кольору.".