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Подожгли авто военного: харьковчан задержали (фото, видео)

Происшествия 16:34   02.08.2024
Виктория Яковенко
Подожгли авто военного: харьковчан задержали (фото, видео) Фото: Харьковская областная прокуратура

30-летнего и 47-летнего жителей Харькова подозревают в поджоге автомобиля «Jeep Grand Cherokee» камуфляжного цвета.

По данным Харьковской областной прокуратуры, в конце июля мужчины, желая подзаработать, через Telegram наладили контакт с «работодателем» — по предварительной информации, сотрудником российской спецслужбы.

«От куратора мужчины получили задание – поджечь автомобиль военнослужащего ВСУ. 1 августа около 2 часов ночи, находясь на проспекте Байрона, злоумышленники увидели автомобиль Jeep Grand Cherokee камуфляжного цвета. Используя легковоспламеняющуюся смесь, которую приготовили заранее, подозреваемые подожгли транспортное средство, в результате чего автомобиль выгорел», — рассказали в прокуратуре.

С места происшествия мужчины сбежали. Однако правоохранители оперативно задержали их.

Фигурантам сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 194 (преднамеренное уничтожение или повреждение имущества) и ч.1 ст. 114-1 (препятствование законной деятельности ВСУ и других военных формирований) УКУ. Им грозит до 10 лет тюрьмы, сообщили в ГУ Нацполиции в Харьковской области.

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Фото: Харьковская областная прокуратура
02
Фото: Харьковская областная прокуратура
03
Фото: Харьковская областная прокуратура

Видео: Харьковская областная прокуратура

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 2 августа 2024 в 16:34;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "30-летнего и 47-летнего жителей Харькова подозревают в поджоге автомобиля «Jeep Grand Cherokee» камуфляжного цвета.".