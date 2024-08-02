Подожгли авто военного: харьковчан задержали (фото, видео)

30-летнего и 47-летнего жителей Харькова подозревают в поджоге автомобиля «Jeep Grand Cherokee» камуфляжного цвета.

По данным Харьковской областной прокуратуры, в конце июля мужчины, желая подзаработать, через Telegram наладили контакт с «работодателем» — по предварительной информации, сотрудником российской спецслужбы.

«От куратора мужчины получили задание – поджечь автомобиль военнослужащего ВСУ. 1 августа около 2 часов ночи, находясь на проспекте Байрона, злоумышленники увидели автомобиль Jeep Grand Cherokee камуфляжного цвета. Используя легковоспламеняющуюся смесь, которую приготовили заранее, подозреваемые подожгли транспортное средство, в результате чего автомобиль выгорел», — рассказали в прокуратуре.

С места происшествия мужчины сбежали. Однако правоохранители оперативно задержали их.

Фигурантам сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 194 (преднамеренное уничтожение или повреждение имущества) и ч.1 ст. 114-1 (препятствование законной деятельности ВСУ и других военных формирований) УКУ. Им грозит до 10 лет тюрьмы, сообщили в ГУ Нацполиции в Харьковской области.

Видео: Харьковская областная прокуратура