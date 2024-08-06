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У Лозовій, де за борги знеструмили сирени, знайшли тимчасове рішення – мер

Суспільство 18:50   06.08.2024
Олена Нагорна
У Лозовій, де за борги знеструмили сирени, знайшли тимчасове рішення – мер

У місті Лозова на Харківщині, де через знеструмлення об’єктів КП “Теплоенерго” не працює частина сирен повітряної тривоги, знайшли частину коштів на погашення заборгованості підприємства за електрику.

3 мільйони гривень – це третина від загальної суми боргу КП “Теплоенерго” – виділили з бюджету Лозівської громади, решту намагатимуться реструктуризувати, повідомив у телеграмі очільник громади Сергій Зеленський.

Він також поінформував про попередні домовленості, згідно з якими котельні та ТРП КП “Теплоенерго” мають заживити найближчим часом. Одразу після цього запрацюють сирени, що розміщені на них.

Допомога з місцевого бюджету – це черговий «короткий передих», а не розв’язання проблеми. Якщо тепловики не отримуватимуть обіцяної різниці в тарифах, ми не розпочнемо вчасно опалювальний сезон. Сума підтвердженої державної компенсації вже перевищила 132 мільйони гривень“, – наголосив Зеленський.

Нагадаємо, 5 серпня мер Лозової повідомив, що у третині мікрорайонів та в центрі міста не працюють сирени повітряної тривоги. Причина, за його словами, у відключенні електрики на об’єктах КП “Теплоенерго”, на яких розташовані системи оповіщення. Зеленський поінформував, що Лозівській РЕМ АТ “Харківобленерго” за борги знеструмив половину котелень та ТРП КП. З посиланням на директора Теплоенерго Сергія Малишева мер написав, що заборгованість виникла з провини держави, яка не надала компенсацію різниці в тарифах.

В АТ “Харківобленерго” наголосили, що вони – не ініціатори, а виконавці, тому що відповідно до нормативних документів “зобов’язані виконати вимогу електропостачальника, який звернувся щодо питання відключення абонента”.

Автор: Олена Нагорна
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  • • Дата публікації матеріалу: 6 Серпня 2024 в 18:50;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У місті Лозова на Харківщині, де через знеструмлення об’єктів КП “Теплоенерго” не працює частина сирен повітряної тривоги, знайшли частину коштів на погашення заборгованості підприємства за електрику.".