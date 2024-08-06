У Лозовій, де за борги знеструмили сирени, знайшли тимчасове рішення – мер

У місті Лозова на Харківщині, де через знеструмлення об’єктів КП “Теплоенерго” не працює частина сирен повітряної тривоги, знайшли частину коштів на погашення заборгованості підприємства за електрику.

3 мільйони гривень – це третина від загальної суми боргу КП “Теплоенерго” – виділили з бюджету Лозівської громади, решту намагатимуться реструктуризувати, повідомив у телеграмі очільник громади Сергій Зеленський.

Він також поінформував про попередні домовленості, згідно з якими котельні та ТРП КП “Теплоенерго” мають заживити найближчим часом. Одразу після цього запрацюють сирени, що розміщені на них.

“Допомога з місцевого бюджету – це черговий «короткий передих», а не розв’язання проблеми. Якщо тепловики не отримуватимуть обіцяної різниці в тарифах, ми не розпочнемо вчасно опалювальний сезон. Сума підтвердженої державної компенсації вже перевищила 132 мільйони гривень“, – наголосив Зеленський.

Нагадаємо, 5 серпня мер Лозової повідомив, що у третині мікрорайонів та в центрі міста не працюють сирени повітряної тривоги. Причина, за його словами, у відключенні електрики на об’єктах КП “Теплоенерго”, на яких розташовані системи оповіщення. Зеленський поінформував, що Лозівській РЕМ АТ “Харківобленерго” за борги знеструмив половину котелень та ТРП КП. З посиланням на директора Теплоенерго Сергія Малишева мер написав, що заборгованість виникла з провини держави, яка не надала компенсацію різниці в тарифах.

В АТ “Харківобленерго” наголосили, що вони – не ініціатори, а виконавці, тому що відповідно до нормативних документів “зобов’язані виконати вимогу електропостачальника, який звернувся щодо питання відключення абонента”.