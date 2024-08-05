Сирени не працюють у частині міста на Харківщині: причина у боргах (відео)

У частині міста Лозова не працюють сирени, які попереджають про загрозу з боку РФ. Про причини відключення повідомив мер міста Сергій Зеленський.

«Хотів би звернутися з екстреною заявою щодо відключень працівниками обленерго нашої критичної інфраструктури теплових мереж. Знеструмлено понад 10 вже пунктів. Почалися відключення навіть тих приміщень, де знаходяться сирени, які сповіщають про небезпеку. Причина – заборгованість за електроенергію. Вона виникла, бо тепловики не отримують держкомпенсацію різниці тарифів. Плюс більшу частину коштів, що надходять, автоматично забирають газовикам. Наразі знеструмлена половина котелень та ТРП «Теплоенерго». Це уповільнює підготовку до опалювального сезону на тижні. Лозівчанам можуть вчасно не подати тепло», – заявив Зеленський.

Він також зазначив, що над цим питанням працюють понад рік.

«Нам не повернули 132 мільйони коштів. Обленерго ми запропонували реструктуризувати на рік і з бюджету виділяти по 800 тисяч, але вони нам відмовили. Не буду далі коментувати, хотів би вас попередити про небезпеку», – зазначив Зеленський.

Відео: Сергій Зеленський