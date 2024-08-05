Live
  • Пн 05.08.2024
  • Харків  +24°С
  • USD 41.23
  • EUR 44.65

Сирени не працюють у частині міста на Харківщині: причина у боргах (відео)

Суспільство 16:21   05.08.2024
Вікторія Яковенко
Сирени не працюють у частині міста на Харківщині: причина у боргах (відео)

У частині міста Лозова не працюють сирени, які попереджають про загрозу з боку РФ. Про причини відключення повідомив мер міста Сергій Зеленський.

«Хотів би звернутися з екстреною заявою щодо відключень працівниками обленерго нашої критичної інфраструктури теплових мереж. Знеструмлено понад 10 вже пунктів. Почалися відключення навіть тих приміщень, де знаходяться сирени, які сповіщають про небезпеку. Причина – заборгованість за електроенергію. Вона виникла, бо тепловики не отримують держкомпенсацію різниці тарифів. Плюс більшу частину коштів, що надходять, автоматично забирають газовикам. Наразі знеструмлена половина котелень та ТРП «Теплоенерго». Це уповільнює підготовку до опалювального сезону на тижні. Лозівчанам можуть вчасно не подати тепло», – заявив Зеленський.

Він також зазначив, що над цим питанням працюють понад рік.

«Нам не повернули 132 мільйони коштів. Обленерго ми запропонували реструктуризувати на рік і з бюджету виділяти по 800 тисяч, але вони нам відмовили. Не буду далі коментувати, хотів би вас попередити про небезпеку», – зазначив Зеленський.

Відео: Сергій Зеленський

Читайте також: Тривога тривалістю в 50 годин: у Харкові встановили новий антирекорд

Автор: Вікторія Яковенко
Популярно
Сирени не працюють у частині міста на Харківщині: причина у боргах (відео)
Сирени не працюють у частині міста на Харківщині: причина у боргах (відео)
05.08.2024, 16:21
Синхронне плавання у ванній, сальто вдома: лікарі попереджають через Олімпіаду
Синхронне плавання у ванній, сальто вдома: лікарі попереджають через Олімпіаду
03.08.2024, 21:30
У Харкові перейменували низку вулиць
У Харкові перейменували низку вулиць
29.04.2024, 18:00
Житель Харківщини вдома у батька виготовляв цигарки на продаж: справа у суді
Житель Харківщини вдома у батька виготовляв цигарки на продаж: справа у суді
05.08.2024, 15:30
Подавати воду за графіком у частині Харкова продовжать до середи
Подавати воду за графіком у частині Харкова продовжать до середи
05.08.2024, 14:42
Профспілка про наказ №850 для Харківщини: втрата тисяч учителів, десятків шкіл
Профспілка про наказ №850 для Харківщини: втрата тисяч учителів, десятків шкіл
02.08.2024, 21:46

Новини за темою:

16:15
Харківщина – на другому місці в Україні за кількістю боржників за комуналку
08:44
На Харківщині утворилися борги із зарплат у співробітників теплоенерго
13:19
Борги за «комуналку» та ситуацію зі світлом обговорили на Харківщині (відео)
09:11
70% фінансування на дороги Харківщини у 2024-му піде на погашення боргів
10:06
Двомісячна затримка зарплат педагогам: Синєгубов заявив, що проблему вирішили

Ви читали новину: «Сирени не працюють у частині міста на Харківщині: причина у боргах (відео)»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 5 Серпня 2024 в 16:21;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У частині міста Лозова не працюють сирени, які попереджають про загрозу з боку РФ. Про причини відключення повідомив мер міста Сергій Зеленський.".