Сирены не работают в части города на Харьковщине: причина в долгах (видео)
В части города Лозовая не работают сирены, предупреждающие об угрозе со стороны РФ. О причинах отключения сообщил мэр города Сергей Зеленский.
«Хотел бы обратиться с экстренным заявлением об отключениях работниками облэнерго нашей критической инфраструктуры тепловых сетей. Обесточено более 10 пунктов. Начались отключения даже тех помещений, где находятся сирены, оповещающие об опасности. Причина – задолженность за электроэнергию. Она возникла, потому что тепловики не получают госкомпенсацию разницы тарифов. Плюс большую часть поступающих средств автоматически забирают газовщикам. Сейчас обесточена половина котельных и ТРП «Теплоэнерго». Это замедляет подготовку к отопительному сезону. Лозовчанам могут вовремя не подать тепло», – заявил Зеленский.
Он также отметил, что над этим вопросом работают больше года.
«Нам не вернули 132 миллиона средств. Облэнерго мы предложили реструктуризировать в год и из бюджета выделять по 800 тысяч, но они нам отказали. Не буду дальше комментировать, поэтому хотел бы вас предупредить об опасности», – отметил Зеленский.
Видео: Сергей Зеленский
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: долги, Зеленский, Лозовая, сирены, тепло, харьковщина;
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- • Дата публикации материала: 5 августа 2024 в 16:21;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В части города Лозовая не работают сирены, предупреждающие об угрозе со стороны РФ. О причинах отключения сообщил мэр города Сергей Зеленский.".