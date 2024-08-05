Live
  • Пн 05.08.2024
  • Харьков  +24°С
  • USD 41.23
  • EUR 44.65

Сирены не работают в части города на Харьковщине: причина в долгах (видео)

Общество 16:21   05.08.2024
Виктория Яковенко
Сирены не работают в части города на Харьковщине: причина в долгах (видео)

В части города Лозовая не работают сирены, предупреждающие об угрозе со стороны РФ. О причинах отключения сообщил мэр города Сергей Зеленский.

«Хотел бы обратиться с экстренным заявлением об отключениях работниками облэнерго нашей критической инфраструктуры тепловых сетей. Обесточено более 10 пунктов. Начались отключения даже тех помещений, где находятся сирены, оповещающие об опасности. Причина – задолженность за электроэнергию. Она возникла, потому что тепловики не получают госкомпенсацию разницы тарифов. Плюс большую часть поступающих средств автоматически забирают газовщикам. Сейчас обесточена половина котельных и ТРП «Теплоэнерго». Это замедляет подготовку к отопительному сезону. Лозовчанам могут вовремя не подать тепло», – заявил Зеленский.

Он также отметил, что над этим вопросом работают больше года.

«Нам не вернули 132 миллиона средств. Облэнерго мы предложили реструктуризировать в год и из бюджета выделять по 800 тысяч, но они нам отказали. Не буду дальше комментировать, поэтому хотел бы вас предупредить об опасности», – отметил Зеленский.

Видео: Сергей Зеленский

Читайте также: Тревога длиной в 50 часов: в Харькове установили новый антирекорд

Автор: Виктория Яковенко
Популярно
На 10 часов опаздывают харьковские поезда из-за ночной атаки по Укрзалізниці
На 10 часов опаздывают харьковские поезда из-за ночной атаки по Укрзалізниці
04.08.2024, 13:51
ВСУ ударили по ВС РФ на их территории вблизи Харьковщины при перегруппировке
ВСУ ударили по ВС РФ на их территории вблизи Харьковщины при перегруппировке
03.08.2024, 09:53
В центре Волчанска уничтожили российские БМП-2 с десантом — ОТГВ «Харьков»
В центре Волчанска уничтожили российские БМП-2 с десантом — ОТГВ «Харьков»
05.08.2024, 09:56
Главные новости Харькова 5 августа: последствия атаки «шахедов» и успех ПВО
Главные новости Харькова 5 августа: последствия атаки «шахедов» и успех ПВО
05.08.2024, 16:26
Россияне собирают войска в подвалах Волчанска — ОТГВ «Харьков»
Россияне собирают войска в подвалах Волчанска — ОТГВ «Харьков»
02.08.2024, 09:50
Сирены не работают в части города на Харьковщине: причина в долгах (видео)
Сирены не работают в части города на Харьковщине: причина в долгах (видео)
05.08.2024, 16:21

Новости по теме:

16:15
Харьковщина – на втором месте в Украине по количеству должников за коммуналку
08:44
На Харьковщине образовались долги по зарплатам у сотрудников теплоэнерго
13:19
Долги за «коммуналку» и ситуацию со светом обсудили на Харьковщине (видео)
09:11
70% финансирования на дороги Харьковщины в 2024-м пойдет на погашение долгов
10:06
Двухмесячная задержка зарплат педагогам: Синегубов заявил, что проблему решили

Вы читали новость: «Сирены не работают в части города на Харьковщине: причина в долгах (видео)»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 5 августа 2024 в 16:21;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В части города Лозовая не работают сирены, предупреждающие об угрозе со стороны РФ. О причинах отключения сообщил мэр города Сергей Зеленский.".