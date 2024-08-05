Сирены не работают в части города на Харьковщине: причина в долгах (видео)

В части города Лозовая не работают сирены, предупреждающие об угрозе со стороны РФ. О причинах отключения сообщил мэр города Сергей Зеленский.

«Хотел бы обратиться с экстренным заявлением об отключениях работниками облэнерго нашей критической инфраструктуры тепловых сетей. Обесточено более 10 пунктов. Начались отключения даже тех помещений, где находятся сирены, оповещающие об опасности. Причина – задолженность за электроэнергию. Она возникла, потому что тепловики не получают госкомпенсацию разницы тарифов. Плюс большую часть поступающих средств автоматически забирают газовщикам. Сейчас обесточена половина котельных и ТРП «Теплоэнерго». Это замедляет подготовку к отопительному сезону. Лозовчанам могут вовремя не подать тепло», – заявил Зеленский.

Он также отметил, что над этим вопросом работают больше года.

«Нам не вернули 132 миллиона средств. Облэнерго мы предложили реструктуризировать в год и из бюджета выделять по 800 тысяч, но они нам отказали. Не буду дальше комментировать, поэтому хотел бы вас предупредить об опасности», – отметил Зеленский.

Видео: Сергей Зеленский