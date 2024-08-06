В Лозовой, где за долги обесточили сирены, нашли временное решение — Зеленский

В городе Лозовая на Харьковщине, где из-за обесточивания объектов КП «Теплоэнерго» не работает часть сирен воздушной тревоги, нашли часть средств на погашение задолженности предприятия за электричество.

3 миллиона гривен — это треть от общей суммы долга КП «Теплоэнерго» — выделили из бюджета Лозовской громады, остальную часть будут пытаться реструктуризировать, сообщил в Telegram руководитель громады Сергей Зеленский.

Он также проинформировал о предварительных договоренностях, согласно которым котельные и ТРП КП «Теплоэнерго» должны запитать в ближайшее время. Сразу после этого заработают сирены, которые на них размещены.

«Помощь из местного бюджета — это очередная «короткая передышка», а не решение проблемы. Если тепловики не будут получать обещанной разницы в тарифах, мы не начнем вовремя отопительный сезон. Сумма подтвержденной государственной компенсации уже превысила 132 миллиона гривен», — подчеркнул Зеленский.

Напомним, 5 августа мэр Лозовой сообщил, что в трети микрорайонов и в центре города не работают сирены воздушной тревоги. Причина, по его словам, — в отключении электричества на объектах КП «Теплоэнерго», на которых расположены системы оповещения. Зеленский проинформировал, что Лозовской РЭС АО «Харьковоблэнерго» за долги обесточил половину котельных и ТРП КП. Со ссылкой на директора Теплоэнерго Сергея Малышева мэр написал, что задолженность возникла по вине государства, которое не предоставило компенсацию разницы в тарифах.

В АО «Харьковоблэнерго» подчеркнули, что они — не инициаторы, а исполнители, потому что в соответствии с нормативными документами «обязаны выполнить требование электропоставщика, который обратился по вопросу отключения абонента».