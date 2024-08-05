Обесточивание КП «Теплоэнерго» в Лозовой — комментарий Харьковоблэнерго

Отключение электроэнергии на объектах КП «Теплоэнерго» в городе Лозовая прокомментировали в АО «Харьковоблэнерго». Там отметили, что они — не инициаторы, а исполнители требования поставщика электричества, перед которым у тепловиков возникла задолженность.

В ведомстве подчеркнули: ситуация, сложившаяся в Лозовой, является отношениями двух хозяйствующих субъектов, к которым Харьковоблэнерго не имеет отношения.

«Согласно пункту 11.5.12 «Кодекса систем распределения», оператор системы распределения, а именно Харьковоблэнерго, не имеет права требовать от электропоставщика обоснования причины (основания) прекращения электропитания потребителя, если она соответствует случаям, определенным правилами розничного рынка электроэнергии. То есть в этом случае Харьковоблэнерго является исполнителем, и, согласно нормативным документам, обязано выполнить требование электропоставщика, который обратился по вопросу отключения абонента», — говорится в официальном сообщении Харьковоблэнерго.

Ранее мэр Лозовой Сергей Зеленский сообщил, что в трети микрорайонов и в центре города не работают сирены воздушной тревоги. Причина, по его словам, — в отключении электричества на объектах КП «Теплоэнерго», на которых расположены системы оповещения. Зеленский проинформировал, что Лозовской РЭС АО «Харьковоблэнерго» за долги обесточил половину котельных и ТРП КП. Со ссылкой на директора Теплоэнерго Сергея Малышева мэр написал, что задолженность возникла по вине государства, которое не предоставило компенсацию разницы в тарифах.