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Знеструмлення КП “Теплоенерго” в Лозовій – коментар Харківобленерго

Суспільство 18:37   05.08.2024
Олена Нагорна
Знеструмлення КП “Теплоенерго” в Лозовій – коментар Харківобленерго

Відключення електроенергії на об’єктах КП “Теплоенерго” у місті Лозова прокоментували в АТ “Харківобленерго”. Там зазначили, що вони – не ініціатори, а виконавці вимоги постачальника електрики, перед яким тепловики мають заборгованість.

У відомстві наголосили: ситуація, що склалася в Лозовій, є відносинами двох суб’єктів господарювання, до яких Харківобленерго не має жодного стосунку.

“Згідно з пунктом 11.5.12 “Кодексу систем розподілу”, оператор системи розподілу, а саме Харківобленерго, не має права вимагати від електропостачальника обґрунтування причини (підстави) припинення електроживлення споживача, якщо вона відповідає випадкам, визначеним правилами роздрібного ринку електроенергії. Тобто у цьому випадку Харківобленерго є виконавцем, і, відповідно до нормативних документів, зобов’язане виконати вимогу електропостачальника, який звернувся щодо питання відключення абонента”, — йдеться в офіційному повідомленні Харківобленерго.

Раніше мер Лозової Сергій Зеленський повідомив, що у третині мікрорайонів та в центрі міста не працюють сирени повітряної тривоги. Причина, за його словами, у відключенні електрики на об’єктах КП “Теплоенерго”, на яких розташовані системи оповіщення. Зеленський поінформував, що Лозівській РЕМ АТ “Харківобленерго” за борги знеструмив половину котелень та ТРП КП. З посиланням на директора Теплоенерго Сергія Малишева мер написав, що заборгованість виникла з провини держави, яка не надала компенсацію різниці в тарифах.

Автор: Олена Нагорна
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  • • Дата публікації матеріалу: 5 Серпня 2024 в 18:37;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Відключення електроенергії на об’єктах КП “Теплоенерго” у місті Лозова прокоментували в АТ “Харківобленерго”. Там зазначили, що вони – не ініціатори, а виконавці вимоги постачальника електрики, перед яким тепловики мають заборгованість.".