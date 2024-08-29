Головні новини Харкова 29 серпня: вибухи та перебої зі світлом

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00:52

Після опівночі в Харкові чують вибухи

Ціла серія вибухів у місті пролунала близько 00:38 29 серпня. Одночасно користувачі в соцмережах почали повідомляти про зникнення або перебої з електрикою в різних районах міста.

Начальник Харківського військового гарнізону Сергій Мельник закликав перебувати в укриттях.

Популярний моніторинговий канал TLk News заявив про прильоти РСЗВ по найближчому передмістю. Офіційного підтвердження цієї інформації наразі немає.

Перед цим ще один вибух пролунав о 00:20. На той момент Повітряні сили ЗСУ інформували про проліт “шахедів” над областю.