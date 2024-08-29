Головні новини Харкова 29 серпня: вибухи та перебої зі світлом
Основні новини доби – в хроніці МГ “Об’єктив”.
00:52
Після опівночі в Харкові чують вибухи
Ціла серія вибухів у місті пролунала близько 00:38 29 серпня. Одночасно користувачі в соцмережах почали повідомляти про зникнення або перебої з електрикою в різних районах міста.
Начальник Харківського військового гарнізону Сергій Мельник закликав перебувати в укриттях.
Популярний моніторинговий канал TLk News заявив про прильоти РСЗВ по найближчому передмістю. Офіційного підтвердження цієї інформації наразі немає.
Перед цим ще один вибух пролунав о 00:20. На той момент Повітряні сили ЗСУ інформували про проліт “шахедів” над областю.
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- • Дата публікації матеріалу: 29 Серпня 2024 в 00:52;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Основні новини доби – в хроніці МГ “Об’єктив”".