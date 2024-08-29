Медпрацівники потрібні на Харківщині: платять по 50 тис. грн
ХОВА та Обласна служба зайнятості повідомили черговий топ-10 найкращих вакансій, які пропонують роботодавці. На перших місцях – медпрацівники.
“Станом на 29 серпня 2024 року, за даними обласної служби зайнятості, в Харківській області є актуальними 2416 вакансій”, – зазначили в пресслужбі ХОВА.
Найкращі пропозиції, за оцінками фахівців, виглядають так:
1. Фельдшер – 51 000 грн.
2. Рентгенолаборант – 50 000 грн.
3. Тракторист – 40 000 грн.
4. Головний бухгалтер – 30 500 грн.
5. Оператор верстатів з програмним керуванням – 30 000 грн.
6. Токар – 29 900 грн.
7. Майстер цеху – 28 000 грн.
8. Різальник паперу, картону та целюлози – 25 000 грн.
9. Оператор лінії у виробництві харчової продукції – 22 000 грн.
10. Швачка – 20 000 грн.
Усі актуальні на 29 серпня вакансії – тут.
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- • Дата публікації матеріалу: 29 Серпня 2024 в 11:03;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "ХОВА та Обласна служба зайнятості повідомили черговий топ-10 найкращих вакансій, які пропонують роботодавці. На перших місцях – медпрацівники".