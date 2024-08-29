Live
  • Чт 29.08.2024
  • Харків  +31°С
  • USD 41.25
  • EUR 45.88

Медпрацівники потрібні на Харківщині: платять по 50 тис. грн

Суспільство 11:03   29.08.2024
Оксана Горун
Медпрацівники потрібні на Харківщині: платять по 50 тис. грн

ХОВА та Обласна служба зайнятості повідомили черговий топ-10 найкращих вакансій, які пропонують роботодавці. На перших місцях – медпрацівники.

“Станом на 29 серпня 2024 року, за даними обласної служби зайнятості, в Харківській області є актуальними 2416 вакансій”, – зазначили в пресслужбі ХОВА.

Найкращі пропозиції, за оцінками фахівців, виглядають так:

1. Фельдшер –  51 000 грн.

2.  Рентгенолаборант – 50 000 грн.

3.  Тракторист – 40 000 грн.

4.  Головний бухгалтер – 30 500 грн.

5.  Оператор верстатів з програмним керуванням – 30 000 грн.

6.  Токар – 29 900 грн.

7.  Майстер цеху – 28 000 грн.

8.  Різальник паперу, картону та целюлози – 25 000 грн.

9. Оператор лінії у виробництві харчової продукції – 22 000 грн.

10. Швачка – 20 000 грн.

Усі актуальні на 29 серпня вакансії – тут.

Читайте також: Робота в Харкові. КП шукає слюсарів, токарів, двірників і трактористів

Автор: Оксана Горун
Популярно
У Харкові вшанували пам’ять загиблих захисників України (фото)
У Харкові вшанували пам’ять загиблих захисників України (фото)
29.08.2024, 11:50
Медпрацівники потрібні на Харківщині: платять по 50 тис. грн
Медпрацівники потрібні на Харківщині: платять по 50 тис. грн
29.08.2024, 11:03
Повідомляється, що СОУ спробували просунутися у два райони Бєлгородщини – ISW
Повідомляється, що СОУ спробували просунутися у два райони Бєлгородщини – ISW
28.08.2024, 07:25
РСЗВ вночі по передмістю Харкова не били, Синєгубов повідомив причину вибухів
РСЗВ вночі по передмістю Харкова не били, Синєгубов повідомив причину вибухів
29.08.2024, 11:26
Під Харковом із ночі горіло деревообробне підприємство (фото)
Під Харковом із ночі горіло деревообробне підприємство (фото)
29.08.2024, 10:45
Генштаб повідомив про 23 бої за добу на Куп’янському напрямку
Генштаб повідомив про 23 бої за добу на Куп’янському напрямку
29.08.2024, 08:46

Новини за темою:

12:19
Робота в Харкові та області: вакансії тижня із зарплатами до 25 тисяч гривень
11:54
Робота у Харкові та області: вакансії тижня із зарплатою до 40 тис. грн
10:21
Харків’янам пропонують роботу в лікарні: перелік вакансій
14:24
Робота в Харкові й області: де готові платити 50 тисяч гривень
11:16
Робота на Харківщині: дедалі вищі зарплати пропонують фахівцям

Ви читали новину: «Медпрацівники потрібні на Харківщині: платять по 50 тис. грн»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 29 Серпня 2024 в 11:03;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "ХОВА та Обласна служба зайнятості повідомили черговий топ-10 найкращих вакансій, які пропонують роботодавці. На перших місцях – медпрацівники".