Медработники нужны на Харьковщине: платят по 50 тыс. грн

ХОВА и Областная служба занятости сообщили очередной ТОП-10 лучших вакансий, которые предлагают работодатели. На первых местах — медработники.

«По состоянию на 29 августа 2024 года, по данным областной службы занятости, в Харьковской области актуальны 2416 вакансий», — отметили в пресс-службе ХОВА.

Лучшие предложения, по оценкам специалистов, выглядят следующим образом:

1. Фельдшер – 51000 грн.

2. Рентгенолаборант – 50 000 грн.

3. Тракторист – 40 000 грн.

4. Главный бухгалтер – 30 500 грн.

5. Оператор станков по программному управлению – 30 000 грн.

6. Токарь – 29 900 грн.

7. Мастер цеха – 28 000 грн.

8. Резчик бумаги, картона и целлюлозы – 25 000 грн.

9. Оператор линии по производству пищевой продукции – 22 000 грн.

10. Швея – 20 000 грн.

Все актуальные на 29 августа вакансии — тут.