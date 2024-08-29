Медработники нужны на Харьковщине: платят по 50 тыс. грн
ХОВА и Областная служба занятости сообщили очередной ТОП-10 лучших вакансий, которые предлагают работодатели. На первых местах — медработники.
«По состоянию на 29 августа 2024 года, по данным областной службы занятости, в Харьковской области актуальны 2416 вакансий», — отметили в пресс-службе ХОВА.
Лучшие предложения, по оценкам специалистов, выглядят следующим образом:
1. Фельдшер – 51000 грн.
2. Рентгенолаборант – 50 000 грн.
3. Тракторист – 40 000 грн.
4. Главный бухгалтер – 30 500 грн.
5. Оператор станков по программному управлению – 30 000 грн.
6. Токарь – 29 900 грн.
7. Мастер цеха – 28 000 грн.
8. Резчик бумаги, картона и целлюлозы – 25 000 грн.
9. Оператор линии по производству пищевой продукции – 22 000 грн.
10. Швея – 20 000 грн.
Все актуальные на 29 августа вакансии — тут.
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- • Дата публикации материала: 29 августа 2024 в 11:03;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "ХОВА и Областная служба занятости сообщили очередной ТОП-10 лучших вакансий, которые предлагают работодатели. На первых местах — медработники".