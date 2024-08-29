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Медработники нужны на Харьковщине: платят по 50 тыс. грн

Общество 11:03   29.08.2024
Оксана Горун
Медработники нужны на Харьковщине: платят по 50 тыс. грн

ХОВА и Областная служба занятости сообщили очередной ТОП-10 лучших вакансий, которые предлагают работодатели. На первых местах — медработники.

«По состоянию на 29 августа 2024 года, по данным областной службы занятости, в Харьковской области актуальны 2416 вакансий», — отметили в пресс-службе ХОВА.

Лучшие предложения, по оценкам специалистов, выглядят следующим образом:

1. Фельдшер – 51000 грн.

2. Рентгенолаборант – 50 000 грн.

3. Тракторист – 40 000 грн.

4. Главный бухгалтер – 30 500 грн.

5. Оператор станков по программному управлению – 30 000 грн.

6. Токарь – 29 900 грн.

7. Мастер цеха – 28 000 грн.

8. Резчик бумаги, картона и целлюлозы – 25 000 грн.

9. Оператор линии по производству пищевой продукции – 22 000 грн.

10. Швея – 20 000 грн.

Все актуальные на 29 августа вакансии — тут.

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Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 29 августа 2024 в 11:03;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "ХОВА и Областная служба занятости сообщили очередной ТОП-10 лучших вакансий, которые предлагают работодатели. На первых местах — медработники".