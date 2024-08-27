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Работа в Харькове. КП ищет слесарей, токарей, дворников и трактористов

Общество 16:55   27.08.2024
Оксана Якушко
Работа в Харькове. КП ищет слесарей, токарей, дворников и трактористов Фото: КП «Харьковблагоустройство»

КП «Харьковблагоустройство» предлагает должности мастеров в Киевском и Холодногорском районах, сообщили в Харьковском горсовете.

«Харьковблагоустройство» также имеет вакансии слесарей-ремонтников, трактористов, токарей, электросварщиков.
КП ищет рабочих по комплексной уборке и содержанию домов с прилегающими территориями в разных районах города.

Работникам предприятия предлагают стабильную заработную плату, официальное трудоустройство, льготы по оплате жилищно-коммунальных услуг.

Подробности – по тел.: (066) 800-20-28 или по адресу: ул. Шатиловская, 4.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 27 августа 2024 в 16:55;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "КП «Харьковблагоустройство» предлагает должности мастеров в Киевском и Холодногорском районах, сообщили в Харьковском горсовете.".