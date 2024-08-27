Работа в Харькове. КП ищет слесарей, токарей, дворников и трактористов

КП «Харьковблагоустройство» предлагает должности мастеров в Киевском и Холодногорском районах, сообщили в Харьковском горсовете.

«Харьковблагоустройство» также имеет вакансии слесарей-ремонтников, трактористов, токарей, электросварщиков.

КП ищет рабочих по комплексной уборке и содержанию домов с прилегающими территориями в разных районах города.

Работникам предприятия предлагают стабильную заработную плату, официальное трудоустройство, льготы по оплате жилищно-коммунальных услуг.

Подробности – по тел.: (066) 800-20-28 или по адресу: ул. Шатиловская, 4.