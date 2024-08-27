Работа в Харькове. КП ищет слесарей, токарей, дворников и трактористов
Фото: КП «Харьковблагоустройство»
КП «Харьковблагоустройство» предлагает должности мастеров в Киевском и Холодногорском районах, сообщили в Харьковском горсовете.
«Харьковблагоустройство» также имеет вакансии слесарей-ремонтников, трактористов, токарей, электросварщиков.
КП ищет рабочих по комплексной уборке и содержанию домов с прилегающими территориями в разных районах города.
Работникам предприятия предлагают стабильную заработную плату, официальное трудоустройство, льготы по оплате жилищно-коммунальных услуг.
Подробности – по тел.: (066) 800-20-28 или по адресу: ул. Шатиловская, 4.
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- • Дата публикации материала: 27 августа 2024 в 16:55;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "КП «Харьковблагоустройство» предлагает должности мастеров в Киевском и Холодногорском районах, сообщили в Харьковском горсовете.".