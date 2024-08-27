Робота в Харкові. КП шукає слюсарів, токарів, двірників і трактористів

КП “Харківблагоустрій” пропонує посади майстрів у Київському та Холодногірському районах, повідомили у Харківській міськраді.

«Харківблагоустрій» також має вакансії слюсарів-ремонтників, трактористів, токарів, електрозварників.

КП шукає робітників з комплексного прибирання та утримання будинків з прилеглими територіями в різних районах міста.

Працівникам підприємства пропонують стабільну заробітну плату, офіційне працевлаштування, пільги на оплату житлово-комунальних послуг.

Подробиці – за тел.: (066) 800-20-28 або за адресою: вул. Шатилівська, 4.