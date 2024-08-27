Live
  • Вт 27.08.2024
  • Харків  +31°С
  • USD 41.36
  • EUR 46.18

Робота в Харкові. КП шукає слюсарів, токарів, двірників і трактористів

Суспільство 16:55   27.08.2024
Оксана Якушко
Робота в Харкові. КП шукає слюсарів, токарів, двірників і трактористів

КП “Харківблагоустрій” пропонує посади майстрів у Київському та Холодногірському районах, повідомили у Харківській міськраді.

«Харківблагоустрій» також має вакансії слюсарів-ремонтників, трактористів, токарів, електрозварників.

КП шукає робітників з комплексного прибирання та утримання будинків з прилеглими територіями в різних районах міста.

Працівникам підприємства пропонують стабільну заробітну плату, офіційне працевлаштування, пільги на оплату житлово-комунальних послуг.

Подробиці – за тел.: (066) 800-20-28 або за адресою: вул. Шатилівська, 4.

Читайте також: Робота в Харкові та області: вакансії тижня із зарплатами до 25 тисяч гривень

Автор: Оксана Якушко
Популярно
15 разів атакували війська РФ від початку доби на Куп’янському напрямку – ГШ
15 разів атакували війська РФ від початку доби на Куп’янському напрямку – ГШ
27.08.2024, 17:13
Робота в Харкові. КП шукає слюсарів, токарів, двірників і трактористів
Робота в Харкові. КП шукає слюсарів, токарів, двірників і трактористів
27.08.2024, 16:55
Аварійні та погодинні вимкнення світла діють наразі в Харківській області
Аварійні та погодинні вимкнення світла діють наразі в Харківській області
27.08.2024, 16:25
Росіяни вдарили дроном по приватному будинку на Харківщині
Росіяни вдарили дроном по приватному будинку на Харківщині
27.08.2024, 16:05
«Татаров разом із Малюком вбивали чеченців у Києві» – Зеленський (відео)
«Татаров разом із Малюком вбивали чеченців у Києві» – Зеленський (відео)
27.08.2024, 15:30
Паніка на Бєлгородщині: повідомляють про прорив ЗСУ з Харківської області
Паніка на Бєлгородщині: повідомляють про прорив ЗСУ з Харківської області
27.08.2024, 11:22

Новини за темою:

15:58
Робота в Харкові й області: де готові платити 40 тисяч і 35 тисяч гривень
17:36
Робота у Харкові. За які вакансії пропонують більше 20 тисяч гривень
16:38
Робота у Харкові: потрібні водії, зварники, бухгалтери і вантажники
16:42
Робота в Харкові. Підприємства шукають інженерів, водіїв, слюсарів і малярів
17:16
Робота в Харкові: потрібні майстри, менеджери і керівники

Ви читали новину: «Робота в Харкові. КП шукає слюсарів, токарів, двірників і трактористів»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 27 Серпня 2024 в 16:55;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "КП “Харківблагоустрій” пропонує посади майстрів у Київському та Холодногірському районах, повідомили у Харківській міськраді.".