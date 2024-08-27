Робота в Харкові. КП шукає слюсарів, токарів, двірників і трактористів
КП “Харківблагоустрій” пропонує посади майстрів у Київському та Холодногірському районах, повідомили у Харківській міськраді.
«Харківблагоустрій» також має вакансії слюсарів-ремонтників, трактористів, токарів, електрозварників.
КП шукає робітників з комплексного прибирання та утримання будинків з прилеглими територіями в різних районах міста.
Працівникам підприємства пропонують стабільну заробітну плату, офіційне працевлаштування, пільги на оплату житлово-комунальних послуг.
Подробиці – за тел.: (066) 800-20-28 або за адресою: вул. Шатилівська, 4.
Читайте також: Робота в Харкові та області: вакансії тижня із зарплатами до 25 тисяч гривень
Популярно
Новини за темою:
- Категорії: Суспільство, Україна, Харків; Теги: вакансия, КП «Харьковблагоустройство», робота, Харків;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «Робота в Харкові. КП шукає слюсарів, токарів, двірників і трактористів»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 27 Серпня 2024 в 16:55;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "КП “Харківблагоустрій” пропонує посади майстрів у Київському та Холодногірському районах, повідомили у Харківській міськраді.".