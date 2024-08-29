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Генштаб повідомив про 23 бої за добу на Куп’янському напрямку

Події 08:46   29.08.2024
Оксана Горун
Генштаб повідомив про 23 бої за добу на Куп’янському напрямку

Другу добу поспіль кількість боїв на Куп’янському напрямку перевищує 20. Генштаб ЗСУ поінформував також про авіаудари по Харківській області.

“На Куп’янському напрямку кількість бойових зіткнень за добу добігла двадцяти трьох. Сили оборони відбивали атаки в районах Стельмахівки, Кругляківки, Синьківки та Колісниківки”, – повідомив Генштаб у зведенні на 08:00 29 серпня.

На Харківському напрямку було два бої. У ГШ прокоментували, що ці зіткнення ініціював ворог. Вони йшли в районах Липців та Вовчанська.

Також протягом доби армія РФ завдала ряду авіаударів по області, у тому числі по районах Козачої Лопані, Алісівки, Кудіївки, Горяного, Петропавлівки, Кучерівки та Куп’янська.

Захисники України навели дані щодо втрат ворога.

Читайте також: Інтенсивні бої на Харківщині: армія РФ просунулась – ISW

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 29 Серпня 2024 в 08:46;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Другу добу поспіль кількість боїв на Куп’янському напрямку перевищує 20. Генштаб ЗСУ поінформував також про авіаудари по Харківській області".