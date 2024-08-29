Генштаб сообщил про 23 боя за сутки на Купянском направлении

Вторые сутки подряд количество боев на Купянском направлении превышает 20. Генштаб ВСУ проинформировал также об авиаударах по Харьковской области.

«На Купянском направлении количество боевых столкновений за сутки достигло двадцати трех. Силы обороны отражали атаки в районах Стельмаховки, Кругляковки, Синьковки и Колесниковки», — сообщил Генштаб в сводке на 08:00 29 августа.

На Харьковском направлении было два боя. В ГШ прокомментировали, что эти столкновения инициировал враг. Они шли в районах Липцев и Волчанска.

Также в течение суток армия РФ нанесла ряд авиаударов по области, в том числе по районам Казачьей Лопани, Алисовки, Кудиевки, Горяного, Петропавловки, Кучеровки и по Купянску.

Защитники Украины привели данные о потерях врага.