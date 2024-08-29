Главные новости Харькова 29 августа: взрывы и перебои со светом

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00:52

После полуночи в Харькове слышны взрывы

Целая серия взрывов в городе раздалась около 00:38 29 августа. Одновременно пользователи в соцсетях стали сообщать об исчезновении или перебоях с электричеством в различных районах города.

Начальник Харьковского военного гарнизона Сергей Мельник призвал быть в укрытиях.

Популярный мониторинговый канал TLk News заявил о прилетах РСЗО по ближайшему пригороду. Официального подтверждения этой информации на данный момент нет.

Перед этим еще один взрыв прозвучал в 00:20. На тот момент Воздушные силы ВСУ информировали о пролете «шахедов» над областью.