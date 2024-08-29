Главные новости Харькова 29 августа: взрывы и перебои со светом
Фото: Вадим Беликов
Основные новости суток — в хронике МГ «Объектив».
00:52
После полуночи в Харькове слышны взрывы
Целая серия взрывов в городе раздалась около 00:38 29 августа. Одновременно пользователи в соцсетях стали сообщать об исчезновении или перебоях с электричеством в различных районах города.
Начальник Харьковского военного гарнизона Сергей Мельник призвал быть в укрытиях.
Популярный мониторинговый канал TLk News заявил о прилетах РСЗО по ближайшему пригороду. Официального подтверждения этой информации на данный момент нет.
Перед этим еще один взрыв прозвучал в 00:20. На тот момент Воздушные силы ВСУ информировали о пролете «шахедов» над областью.
Читайте также: ВС РФ пытаются перейти в оборону на Харьковщине — ОТГВ «Харьков»
Популярно
Новости по теме:
- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: взрывы, ВС ВСУ, Мельник, новости Харькова;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «Главные новости Харькова 29 августа: взрывы и перебои со светом»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 29 августа 2024 в 00:52;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Основные новости суток — в хронике МГ «Объектив»".