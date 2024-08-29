Серию взрывов слышали в Харькове, Мельник призвал быть в укрытиях

В Харькове около 00:38 ночи 29 августа раздалась серия взрывов.

Одновременно пользователи в соцсетях стали сообщать об исчезновении или перебоях с электричеством в различных районах города.

Начальник Харьковского военного гарнизона Сергей Мельник призвал быть в укрытиях.

Популярный мониторинговый канал TLk News заявил о прилетах РСЗО по ближайшему пригороду. Официального подтверждения этой информации на данный момент нет.

Напомним, перед этим в Харькове слышали одиночный взрыв — на тот момент над областью фиксировали «шахеды».