Серию взрывов слышали в Харькове, Мельник призвал быть в укрытиях
В Харькове около 00:38 ночи 29 августа раздалась серия взрывов.
Одновременно пользователи в соцсетях стали сообщать об исчезновении или перебоях с электричеством в различных районах города.
Начальник Харьковского военного гарнизона Сергей Мельник призвал быть в укрытиях.
Популярный мониторинговый канал TLk News заявил о прилетах РСЗО по ближайшему пригороду. Официального подтверждения этой информации на данный момент нет.
Напомним, перед этим в Харькове слышали одиночный взрыв — на тот момент над областью фиксировали «шахеды».
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: взрывы, Мельник, новости Харькова, рсзо;
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- • Дата публикации материала: 29 августа 2024 в 00:45;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове около 00:38 ночи 29 августа раздалась серия взрывов".