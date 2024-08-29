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Серию взрывов слышали в Харькове, Мельник призвал быть в укрытиях

Происшествия 00:45   29.08.2024
Оксана Горун
Серию взрывов слышали в Харькове, Мельник призвал быть в укрытиях

В Харькове около 00:38 ночи 29 августа раздалась серия взрывов.

Одновременно пользователи в соцсетях стали сообщать об исчезновении или перебоях с электричеством в различных районах города.

Начальник Харьковского военного гарнизона Сергей Мельник призвал быть в укрытиях.

Популярный мониторинговый канал TLk News заявил о прилетах РСЗО по ближайшему пригороду. Официального подтверждения этой информации на данный момент нет.

Напомним, перед этим в Харькове слышали одиночный взрыв — на тот момент над областью фиксировали «шахеды».

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 29 августа 2024 в 00:45;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове около 00:38 ночи 29 августа раздалась серия взрывов".