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Серію вибухів чули в Харкові, Мельник закликав бути в укриттях

Події 00:45   29.08.2024
Оксана Горун
Серію вибухів чули в Харкові, Мельник закликав бути в укриттях

У Харкові близько 00:38 ночі 29 серпня пролунала серія вибухів.

Одночасно користувачі в соцмережах почали повідомляти про зникнення або перебої з електрикою в різних районах міста.

Начальник Харківського військового гарнізону Сергій Мельник закликав бути в укриттях.

Популярний моніторинговий канал TLk News заявив про прильоти РСЗВ по найближчому передмістю. Офіційного підтвердження цієї інформації наразі немає.

Нагадаємо, перед цим у Харкові чули поодинокий вибух – на той момент над областю фіксували “шахеди”.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 29 Серпня 2024 в 00:45;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харкові близько 00:38 ночі 29 серпня пролунала серія вибухів".