Серію вибухів чули в Харкові, Мельник закликав бути в укриттях

У Харкові близько 00:38 ночі 29 серпня пролунала серія вибухів.

Одночасно користувачі в соцмережах почали повідомляти про зникнення або перебої з електрикою в різних районах міста.

Начальник Харківського військового гарнізону Сергій Мельник закликав бути в укриттях.

Популярний моніторинговий канал TLk News заявив про прильоти РСЗВ по найближчому передмістю. Офіційного підтвердження цієї інформації наразі немає.

Нагадаємо, перед цим у Харкові чули поодинокий вибух – на той момент над областю фіксували “шахеди”.