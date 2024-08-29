Серію вибухів чули в Харкові, Мельник закликав бути в укриттях
У Харкові близько 00:38 ночі 29 серпня пролунала серія вибухів.
Одночасно користувачі в соцмережах почали повідомляти про зникнення або перебої з електрикою в різних районах міста.
Начальник Харківського військового гарнізону Сергій Мельник закликав бути в укриттях.
Популярний моніторинговий канал TLk News заявив про прильоти РСЗВ по найближчому передмістю. Офіційного підтвердження цієї інформації наразі немає.
Нагадаємо, перед цим у Харкові чули поодинокий вибух – на той момент над областю фіксували “шахеди”.
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- Категорії: Події, Харків; Теги: вибухи, Мельник, новини Харкова, рсзо;
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- • Дата публікації матеріалу: 29 Серпня 2024 в 00:45;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харкові близько 00:38 ночі 29 серпня пролунала серія вибухів".