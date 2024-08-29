Вибух чули в Харкові: над областю “шахеди”

У Харкові близько 00:20 пролунав вибух, перед цим Повітряні сили ЗСУ повідомляли про появу “шахедів” в області.

” БПЛА на півдні Харківщини, курс – північно-західний”, – поінформували о 23:56 у телеграмі ПС ЗСУ.

“Шахеди” масово атакують багато областей України. Начальник Харківського військового гарнізону Сергій Мельник закликав мешканців регіону бути в укриттях.