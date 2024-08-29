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Вибух чули в Харкові: над областю “шахеди”

Події 00:26   29.08.2024
Оксана Горун
Вибух чули в Харкові: над областю “шахеди”

У Харкові близько 00:20 пролунав вибух, перед цим Повітряні сили ЗСУ повідомляли про появу “шахедів” в області.

” БПЛА на півдні Харківщини, курс – північно-західний”, – поінформували о 23:56 у телеграмі ПС ЗСУ.

“Шахеди” масово атакують багато областей України. Начальник Харківського військового гарнізону Сергій Мельник закликав мешканців регіону бути в укриттях.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 29 Серпня 2024 в 00:26;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харкові близько 00:20 пролунав вибух, перед цим Повітряні сили ЗСУ повідомляли про появу “шахедів” в області".