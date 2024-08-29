Взрыв слышали в Харькове: над областью «шахеды»

В Харькове около 00:20 прозвучал взрыв, перед этим Воздушные силы ВСУ сообщали о появлении «шахедов» в области.

«БПЛА на юге Харьковщины, курс – северо-западный», — проинформировали в 23:56 в telegram ВС ВСУ.

«Шахеды» массово атакуют многие области Украины. Начальник Харьковского военного гарнизона Сергей Мельник призвал жителей региона быть в укрытиях.