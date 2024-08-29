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Взрыв слышали в Харькове: над областью «шахеды»

Происшествия 00:26   29.08.2024
Оксана Горун
Взрыв слышали в Харькове: над областью «шахеды»

В Харькове около 00:20 прозвучал взрыв, перед этим Воздушные силы ВСУ сообщали о появлении «шахедов» в области.

«БПЛА на юге Харьковщины, курс – северо-западный», — проинформировали в 23:56 в telegram ВС ВСУ.

«Шахеды» массово атакуют многие области Украины. Начальник Харьковского военного гарнизона Сергей Мельник призвал жителей региона быть в укрытиях.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 29 августа 2024 в 00:26;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове около 00:20 прозвучал взрыв, перед этим Воздушные силы ВСУ сообщали о появлении «шахедов» в области".