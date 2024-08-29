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Девять атак отбили СОУ на Купянском направлении, в том числе у Синьковки — ГШ

Происшествия 17:13   29.08.2024
Елена Нагорная
Девять атак отбили СОУ на Купянском направлении, в том числе у Синьковки — ГШ Фото: Генштаб ВСУ

14 раз атаковали с начала суток военные РФ на Купянском направлении, на севере Харьковщины враг штурмовал дважды, сообщает Генштаб ВСУ в сводке на 16:00.

Девять атак противника на Купянском направлении защитники уже отбили — вблизи населенных пунктов Синьковка, Колесниковка и Лозовая. Еще пять атак продолжаются у Мясожаровки, Колесниковки, Степовой Новоселовки и Лозовой.

На Харьковском направлении защитники помешали атаке российских военных в районе Волчанска. Отражение еще одного штурма продолжается на той же локации.

Читайте также: Флаг РФ установили россияне над селом Синьковка на Харьковщине — DeepState

Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 29 августа 2024 в 17:13;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "14 раз атаковали с начала суток военные РФ на Купянском направлении, на севере Харьковщины враг штурмовал дважды, сообщает Генштаб ВСУ в сводке на 16:00.".