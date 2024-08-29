Девять атак отбили СОУ на Купянском направлении, в том числе у Синьковки — ГШ
Фото: Генштаб ВСУ
14 раз атаковали с начала суток военные РФ на Купянском направлении, на севере Харьковщины враг штурмовал дважды, сообщает Генштаб ВСУ в сводке на 16:00.
Девять атак противника на Купянском направлении защитники уже отбили — вблизи населенных пунктов Синьковка, Колесниковка и Лозовая. Еще пять атак продолжаются у Мясожаровки, Колесниковки, Степовой Новоселовки и Лозовой.
На Харьковском направлении защитники помешали атаке российских военных в районе Волчанска. Отражение еще одного штурма продолжается на той же локации.
Читайте также: Флаг РФ установили россияне над селом Синьковка на Харьковщине — DeepState
Популярно
Новости по теме:
- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: Генштаб ВСУ, Харьков;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «Девять атак отбили СОУ на Купянском направлении, в том числе у Синьковки — ГШ»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 29 августа 2024 в 17:13;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "14 раз атаковали с начала суток военные РФ на Купянском направлении, на севере Харьковщины враг штурмовал дважды, сообщает Генштаб ВСУ в сводке на 16:00.".