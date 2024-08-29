Дев’ять атак відбили СОУ на Куп’янському напрямку, зокрема біля Синьківки – ГШ
Фото: Генштаб ЗСУ
14 разів атакували від початку доби військові РФ на Куп’янському напрямку, на півночі Харківщини ворог штурмував двічі, повідомляє Генштаб ЗСУ у зведенні на 16:00.
Дев’ять атак супротивника на Куп’янському напрямку оборонці вже відбили – поблизу населених пунктів Синьківка, Колісниківка та Лозова. Ще п’ять атак тривають біля М’ясожарівки, Колісниківки, Степової Новоселівки та Лозової.
На Харківському напрямку захисники стали на заваді атаці російських військових у районі Вовчанська. Відбиття ще одного штурму триває на тій же локації.
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- Категорії: Події, Харків; Теги: Генштаб ЗСУ, Харків;
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- • Дата публікації матеріалу: 29 Серпня 2024 в 17:13;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "14 разів атакували від початку доби військові РФ на Куп’янському напрямку, на півночі Харківщини ворог штурмував двічі, повідомляє Генштаб ЗСУ у зведенні на 16:00.".