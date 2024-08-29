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Взрывы ночью: «прилеты» были, но не по Харькову — данные ХОВА и громады

Происшествия 08:28   29.08.2024
Оксана Горун
Взрывы ночью: «прилеты» были, но не по Харькову — данные ХОВА и громады

Ночью ударов по Харькову не было, проинформировал начальник ХОВА Олег Синегубов. В то же время глава Малоданиловской громады Александр Гололобов сообщил об обстреле территории и пожаре в лесу.

«Удары по г. Харьков в течение суток не зафиксированы», — написал Синегубов утром 29 августа.

Он проинформировал только об одном ночном обстреле — из РСЗО «Град» били по селу Одноробовка.

«В результате ударов повреждены два частных дома и хозяйственные сооружения, после восстановления снова повреждены энергосети. Пострадавших нет», — отметил начальник ХОВА.

В то же время глава Малоданиловской громады Александр Гололобов сообщил, что за взрывы слышали ночью в Харькове.

«Около часа ночи была обстреляна территория громады. Без жертв. Горит лес научно-исследовательской станции», — написал Гололобов утром 29 августа.

Синегубов также сообщил о последствиях других обстрелов территории региона.

Напомним, после полуночи в Харькове слышали взрывы — вначале одиночный, затем — целую серию. Именно после серии взрывов пользователи соцсетей стали сообщать о том, что у них исчез свет. Утром Харьковоблэнерго подтвердило, что город частично обесточен из-за обстрела.

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Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 29 августа 2024 в 08:28;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Ночью ударов по Харькову не было, проинформировал начальник ХОВА Олег Синегубов. В то же время глава Малоданиловской громады Александр Гололобов сообщил об обстреле территории и пожаре в лесу".