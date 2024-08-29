Вибухи вночі: “прильоти” були, але не по Харкову – дані ХОВА та громади

Вночі ударів по Харкову не було, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов. Водночас голова Малоданилівської громади Олександр Гололобов повідомив про обстріл території та пожежу в лісі.

“Ударів по м. Харків протягом доби не зафіксовано”, – написав Синєгубов вранці 29 серпня.

Він поінформував лише про один нічний обстріл – із РСЗВ “Град” били по селу Одноробівка.

“О 00:10 російські агресори з РСЗВ «Град» обстріляли село Одноробівка. Унаслідок ударів пошкоджено два приватні будинки та господарчі споруди, після відновлення знову пошкоджені енергомережі. Постраждалих немає”, – зазначив начальник ХОВА.

Водночас голова Малоданилівської громади Олександр Гололобов повідомив, що за вибухи чули вночі в Харкові.

“Близько години ночі була обстріляна територія громади. Без жертв. Відбулось займання лісу науково-дослідної станції”, – написав Гололобов вранці 29 серпня.

Синєгубов також повідомив про наслідки інших обстрілів території регіону.

Нагадаємо, після опівночі в Харкові чули вибухи – спочатку поодинокий, потім – цілу серію. Саме після серії вибухів користувачі соцмереж стали повідомляти про те, що в них зникло світло. Вранці Харківобленерго підтвердило, що місто частково знеструмлено через обстріл.