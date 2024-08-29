Вибухи вночі: “прильоти” були, але не по Харкову – дані ХОВА та громади
Вночі ударів по Харкову не було, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов. Водночас голова Малоданилівської громади Олександр Гололобов повідомив про обстріл території та пожежу в лісі.
“Ударів по м. Харків протягом доби не зафіксовано”, – написав Синєгубов вранці 29 серпня.
Він поінформував лише про один нічний обстріл – із РСЗВ “Град” били по селу Одноробівка.
“О 00:10 російські агресори з РСЗВ «Град» обстріляли село Одноробівка. Унаслідок ударів пошкоджено два приватні будинки та господарчі споруди, після відновлення знову пошкоджені енергомережі. Постраждалих немає”, – зазначив начальник ХОВА.
Водночас голова Малоданилівської громади Олександр Гололобов повідомив, що за вибухи чули вночі в Харкові.
“Близько години ночі була обстріляна територія громади. Без жертв. Відбулось займання лісу науково-дослідної станції”, – написав Гололобов вранці 29 серпня.
Синєгубов також повідомив про наслідки інших обстрілів території регіону.
Нагадаємо, після опівночі в Харкові чули вибухи – спочатку поодинокий, потім – цілу серію. Саме після серії вибухів користувачі соцмереж стали повідомляти про те, що в них зникло світло. Вранці Харківобленерго підтвердило, що місто частково знеструмлено через обстріл.
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- • Дата публікації матеріалу: 29 Серпня 2024 в 08:28;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Вночі ударів по Харкову не було, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов. Водночас голова Малоданилівської громади Олександр Гололобов повідомив про обстріл території та пожежу в лісі".