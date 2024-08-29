Харків частково знеструмлений через обстріл – обленерго

Через нічний обстріл у частині міста відключилася електрика, підтвердили енергетики. Відновлювальні роботи вже йдуть.

“Унаслідок ворожих обстрілів в частині деяких районів міста відбулися відключення електропостачання. Енергетики володіють всією інформацією та працюють над відновленням світла. Треба ще почекати, й усе буде добре!” – написала вранці 29 серпня пресслужба Харківобленерго.

Нагадаємо, після опівночі в Харкові чули вибухи – спочатку поодинокий, потім – цілу серію. Саме після серії вибухів користувачі соцмереж стали повідомляти про те, що в них зникло світло.