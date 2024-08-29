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Харків частково знеструмлений через обстріл – обленерго

Події 07:17   29.08.2024
Оксана Горун
Харків частково знеструмлений через обстріл – обленерго

Через нічний обстріл у частині міста відключилася електрика, підтвердили енергетики. Відновлювальні роботи вже йдуть.

“Унаслідок ворожих обстрілів в частині деяких районів міста відбулися відключення електропостачання. Енергетики володіють всією інформацією та працюють над відновленням світла. Треба ще почекати, й усе буде добре!” – написала вранці 29 серпня пресслужба Харківобленерго.

Нагадаємо, після опівночі в Харкові чули вибухи – спочатку поодинокий, потім – цілу серію. Саме після серії вибухів користувачі соцмереж стали повідомляти про те, що в них зникло світло.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 29 Серпня 2024 в 07:17;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Через нічний обстріл у частині міста відключилася електрика, підтвердили енергетики. Відновлювальні роботи вже йдуть".