Харків частково знеструмлений через обстріл – обленерго
Через нічний обстріл у частині міста відключилася електрика, підтвердили енергетики. Відновлювальні роботи вже йдуть.
“Унаслідок ворожих обстрілів в частині деяких районів міста відбулися відключення електропостачання. Енергетики володіють всією інформацією та працюють над відновленням світла. Треба ще почекати, й усе буде добре!” – написала вранці 29 серпня пресслужба Харківобленерго.
Нагадаємо, після опівночі в Харкові чули вибухи – спочатку поодинокий, потім – цілу серію. Саме після серії вибухів користувачі соцмереж стали повідомляти про те, що в них зникло світло.
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- Категорії: Події, Харків; Теги: АО "Харьковоблэнерго", відключення, електрика, новини Харкова, обстріли;
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- • Дата публікації матеріалу: 29 Серпня 2024 в 07:17;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Через нічний обстріл у частині міста відключилася електрика, підтвердили енергетики. Відновлювальні роботи вже йдуть".