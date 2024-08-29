Харьков частично обесточен из-за обстрела — облэнерго
Фото: Сергей Зеленский/telegram
Из-за ночного обстрела в части города отключилось электричество, подтвердили энергетики. Восстановительные работы уже идут.
«В результате вражеских обстрелов в части некоторых районов города произошли отключения электроснабжения. Энергетики обладают всей информацией и работают над восстановлением света. Надо еще подождать и все будет хорошо!» — написала утром 29 августа пресс-служба Харьковоблэнерго.
Напомним, после полуночи в Харькове слышали взрывы — вначале одиночный, затем — целую серию. Именно после серии взрывов пользователи соцсетей стали сообщать о том, что у них исчез свет.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: АО "Харьковоблэнерго", відключення, електрика, новости Харькова, обстрелы, отключения;
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- • Дата публикации материала: 29 августа 2024 в 07:17;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Из-за ночного обстрела в части города отключилось электричество, подтвердили энергетики. Восстановительные работы уже идут".