Мужчина погиб в Харькове во время пожара — ГСЧС
Пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области проинформировала: смертельный пожар в Харькове возник вечером 28 августа.
«К сожалению, есть один случай гибели человека на пожаре, — написали спасатели в сводке за сутки утром 29 августа. — Он возник в 21:30 в квартире жилого дома в Основянском районе Харькова. Тело 53-летнего мужчины обнаружили спасатели во время пожаротушения. Причина возникновения возгорания устанавливается».
По информации ГСЧС, в течение суток в Харьковской области было 11 пожаров из-за обстрелов: в Харьковском, Купянском и Изюмском районах. В десяти случаях — на открытых территориях и в экосистемах. Огонь охватил площадь около 23 га. Наиболее масштабный пожар был в Купянском лесничестве вблизи села Соболевка (горело 5 га). Также горел сухостой и складское здание в селе Горяное Великобурлукской громады, а в Дорошевке Кондрашовской громады — два частных дома и хозяйственные постройки.
Всего за сутки зафиксировали 63 случая пожаров в экосистемах на общей площади более 71 га.
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- • Дата публикации материала: 29 августа 2024 в 09:10;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области проинформировала: смертельный пожар в Харькове возник вечером 28 августа".