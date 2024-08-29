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Мужчина погиб в Харькове во время пожара — ГСЧС

Происшествия 09:10   29.08.2024
Оксана Горун
Мужчина погиб в Харькове во время пожара — ГСЧС Фото: ГУ ГСЧС в Харьковской области

Пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области проинформировала: смертельный пожар в Харькове возник вечером 28 августа.

«К сожалению, есть один случай гибели человека на пожаре, — написали спасатели в сводке за сутки утром 29 августа. — Он возник в 21:30 в квартире жилого дома в Основянском районе Харькова. Тело 53-летнего мужчины обнаружили спасатели во время пожаротушения. Причина возникновения возгорания устанавливается».

По информации ГСЧС, в течение суток в Харьковской области было 11 пожаров из-за обстрелов: в Харьковском, Купянском и Изюмском районах.  В десяти случаях — на открытых территориях и в экосистемах. Огонь охватил площадь около 23 га. Наиболее масштабный пожар был в Купянском лесничестве вблизи села Соболевка (горело 5 га). Также горел сухостой и складское здание в селе Горяное Великобурлукской громады, а в Дорошевке Кондрашовской громады — два частных дома и хозяйственные постройки.

Всего за сутки зафиксировали 63 случая пожаров в экосистемах на общей площади более 71 га.

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Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 29 августа 2024 в 09:10;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области проинформировала: смертельный пожар в Харькове возник вечером 28 августа".