Чоловік загинув у Харкові під час пожежі – ДСНС
Пресслужба ГУ ДСНС України в Харківській області поінформувала: смертельна пожежа в Харкові виникла увечері 28 серпня.
“На жаль, маємо один випадок загибелі людини на пожежі, – написали рятувальники у зведенні зранку 29 серпня. – Вона виникла о 21:30 у квартирі житлового будинку в Основ’янському районі Харкова. Тіло 53-річного чоловіка виявили рятувальники під час пожежогасіння. Причина виникнення загоряння встановлюється”.
За інформацією ДСНС, протягом доби в Харківській області було 11 пожеж через обстріли: у Харківському, Куп’янському та Ізюмському районах. У десяти випадках – на відкритих територіях та в екосистемах. Вогонь охопив площу близько 23 га. Найбільш масштабна пожежа була в Куп’янському лісництві поблизу села Соболівка (горіло 5 га). Також горів сухостій та складська будівля в селі Горяне Великобурлуцької громади, а в Дорошівці Кіндрашівської громади – два приватні будинки та господарчі будівлі.
Усього за добу зафіксували 63 випадки пожеж в екосистемах на загальній площі понад 71 га.
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- • Дата публікації матеріалу: 29 Серпня 2024 в 09:10;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Пресслужба ГУ ДСНС України в Харківській області поінформувала: смертельна пожежа в Харкові виникла увечері 28 серпня".