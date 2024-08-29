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Чоловік загинув у Харкові під час пожежі – ДСНС

Події 09:10   29.08.2024
Оксана Горун
Чоловік загинув у Харкові під час пожежі – ДСНС Фото: ГУ ДСНС в Харківській області

Пресслужба ГУ ДСНС України в Харківській області поінформувала: смертельна пожежа в Харкові виникла увечері 28 серпня.

“На жаль, маємо один випадок загибелі людини на пожежі, – написали рятувальники у зведенні зранку 29 серпня. – Вона виникла о 21:30 у квартирі житлового будинку в Основ’янському районі Харкова. Тіло 53-річного чоловіка виявили рятувальники під час пожежогасіння. Причина виникнення загоряння встановлюється”. 

За інформацією ДСНС, протягом доби в Харківській області було 11 пожеж через обстріли: у Харківському, Куп’янському та Ізюмському районах. У десяти випадках – на відкритих територіях та в екосистемах. Вогонь охопив площу близько 23 га. Найбільш масштабна пожежа була в Куп’янському лісництві поблизу села Соболівка (горіло 5 га). Також горів сухостій та складська будівля в селі Горяне Великобурлуцької громади, а в Дорошівці Кіндрашівської громади – два приватні будинки та господарчі будівлі.

Усього за добу зафіксували 63 випадки пожеж в екосистемах на загальній площі понад 71 га.

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Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 29 Серпня 2024 в 09:10;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Пресслужба ГУ ДСНС України в Харківській області поінформувала: смертельна пожежа в Харкові виникла увечері 28 серпня".